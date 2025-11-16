Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

भाजपा नेता के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र को लात-घूसों से पीटा, पिस्टल दिखाकर मचाई दहशत

Crime News:लैंड क्रूजर कार सवार भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे और सरकारी गनर ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से सरेआम मारपीट की। नेतापुत्र ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की छाती पर भी लात मारे। साथ ही उनके चालक के सिर पर पिस्टल भी तानी। घटना से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 16, 2025

BJP leader Kunwar Pranav Champion Singh's son beats up a car driver in Dehradun.

देहरादून में भाजपा नेता के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट की। फोटो सोर्स एआई

Crime News:लैंड क्रूजर कार में सवार भाजपा नेता के बेटे की सरेआम गुंडई से हड़कंप मच गया। ये घटना देहरादून के दिलाराम चौक के पास की है। ओल्ड मसूरी रोड निवासी आर यशोवर्धन ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। आर यशोवर्धन पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रात करीब साढ़े दस बजे वह बोलेरो से दिलाराम चौक से साई मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसोपिक मॉल के पास एक लैंड क्रूजर कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। सड़क संकरी होने के कारण वह उस कार को रास्ता नहीं दे पाए। इस दौरान पीछे वाला कार चालक हॉर्न बजाता रहा। पास नहीं देने पर लैंड क्रूजर कार सवार खानपुर के पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र और गनर ने उनकी बोलेरो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद भाजपा नेता के पुत्र और सरकारी गनर ने उन्हें बोलेरो से जबरन बाहर खींचा और उनके साथ मारपीट की। दोनों आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर भी पीटा। और उन्हें लात भी मारी। इससे बीच सड़क हंगामा खड़ा हो गया। भीड़ एकत्र होती देख आरोपी कार में सवार होकर चले गए। इधर, एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक आरोपियों की पहचान दिव्य प्रताप सिंह और कांस्टेबल राजेश सिंह के रूप में हुई है। राजेश सिंह हरिद्वार में तैनात है। उन्होंने बताया कि आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, ये कार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात पर केस दर्ज किया है।

पिता भी रहे हैं विवादित

खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी कई बार विवादों से घिर चुके हैं। पिछले साल कुंवर प्रणव चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच चला विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। आरोप लगे थे कि कुंवर प्रणव चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार के दफ्तर में खुलेआम फायरिंग की थी। फायरिंग के वीडियो भी काफी वायरल हुए थे। उसके बाद पुलिस ने चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले भी चैंपियन का  तमंचे पर डिस्को करते हुए वीडियो काफी वायरल हुआ था।

ये भी पढ़ें-Income Tax Raid:22 बैंक लॉकर खोलेंगे बड़ा राज, 16 ठिकानों से 10 करोड़ की नकदी-जेवरात जब्त

