भाजपा नेता के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र को लात-घूसों से पीटा, पिस्टल दिखाकर मचाई दहशत

Crime News:लैंड क्रूजर कार में सवार भाजपा नेता के बेटे की सरेआम गुंडई से हड़कंप मच गया। ये घटना देहरादून के दिलाराम चौक के पास की है। ओल्ड मसूरी रोड निवासी आर यशोवर्धन ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। आर यशोवर्धन पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रात करीब साढ़े दस बजे वह बोलेरो से दिलाराम चौक से साई मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसोपिक मॉल के पास एक लैंड क्रूजर कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। सड़क संकरी होने के कारण वह उस कार को रास्ता नहीं दे पाए। इस दौरान पीछे वाला कार चालक हॉर्न बजाता रहा। पास नहीं देने पर लैंड क्रूजर कार सवार खानपुर के पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुत्र और गनर ने उनकी बोलेरो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद भाजपा नेता के पुत्र और सरकारी गनर ने उन्हें बोलेरो से जबरन बाहर खींचा और उनके साथ मारपीट की। दोनों आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर भी पीटा। और उन्हें लात भी मारी। इससे बीच सड़क हंगामा खड़ा हो गया। भीड़ एकत्र होती देख आरोपी कार में सवार होकर चले गए। इधर, एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक आरोपियों की पहचान दिव्य प्रताप सिंह और कांस्टेबल राजेश सिंह के रूप में हुई है। राजेश सिंह हरिद्वार में तैनात है। उन्होंने बताया कि आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, ये कार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात पर केस दर्ज किया है।