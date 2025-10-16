Cabinet Expansion:कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज, कल दिल्ली जाएंगे सीएम, दावेदारों की बढ़ी धड़कनें  

Cabinet Expansion:कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच उत्तराखंड में संभावित दावेदार विधायकों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट में लंबे समय से पांच पद रिक्त चल रहे हैं। पूर्व में यहां पर कैबिनेट में तीन पद खाली चल रहे थे। उसके बाद साल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के साथ खाली पदों की संख्या चार हो गई थी। विवादित बयानों से घिरने के बाद इसी साल मार्च में मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से कैबिनेट में चार पद खाली चल रहे हैं। पिछले साल से ही उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच अब 17 अक्तूबर को सीएम धामी के दिल्ली दौरे को देखते हुए राज्य में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट और तेज हो गई है। सीएम दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दीवाली से पहले ही राज्य में कैबिनेट विस्तार की घोषणा हो सकती है। इधर, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसका संकेत दे चुके हैं। ऐसे हालात में कैबिनेट मंत्री पद के संभावित दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं।