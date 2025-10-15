CM धामी ने मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का आदेश किया रद्द; दोषियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

CM पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स-IANS
Uttarakhand News: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिला पंचायतराज अधिकारियों की ओर से स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य एक बाहरी व्यक्ति को सौंपने से संबंधित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। मामले ने सरकार की पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की नीति पर सवाल उठाए।
CM धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर योजना में स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता मिले। इसके लिए उन्होंने पहले से जारी उस आदेश को रिपीट किया जिसमें 10 करोड़ रुपए तक की सरकारी अधिप्राप्तियों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
CM धामी ने कहा कि इस आदेश का हर स्तर पर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं ना हों। साथ ही सभी कार्यों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की गलतियां रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
