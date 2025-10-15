Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

CM धामी ने मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का आदेश किया रद्द; दोषियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

Uttarakhand News: CM पुष्कर सिंह धामी ने मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।

2 min read

देहरादून

image

Harshul Mehra

Oct 15, 2025

cm pushkar singh dhami cancels order to install number plates

CM पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स-IANS

Uttarakhand News: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

वायरल हो गया था पत्र

बता दें कि टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिला पंचायतराज अधिकारियों की ओर से स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य एक बाहरी व्यक्ति को सौंपने से संबंधित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। मामले ने सरकार की पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की नीति पर सवाल उठाए।

'स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता मिले'

CM धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम जनहित, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर योजना में स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता मिले। इसके लिए उन्होंने पहले से जारी उस आदेश को रिपीट किया जिसमें 10 करोड़ रुपए तक की सरकारी अधिप्राप्तियों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

'दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी'

CM धामी ने कहा कि इस आदेश का हर स्तर पर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं ना हों। साथ ही सभी कार्यों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की गलतियां रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

दिवाली बोनस की घोषणा के बाद CM योगी का एक और बड़ा ऐलान; अब इन्हें मिलेंगे 5850 रुपये!
लखनऊ
cm yogi adityanath

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Published on:

15 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / CM धामी ने मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का आदेश किया रद्द; दोषियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

मम्मी-पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं…सुसाइड नोट छोड़ 12 साल के बच्चे ने की आत्महत्या

A 12-year-old boy committed suicide by hanging himself in Dehradun
देहरादून

ढाई लाख कर्मचारियों को सरकार का बड़ा गिफ्ट, 3%बढ़ा महंगाई भत्ता, बोनस भी मिलेगा  

The Uttarakhand government has increased the dearness allowance of 2.5 lakh state employees by three percent
देहरादून

किशोरी को भगा ले गया भाजयुमो नेता, होटल में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

A 16-year-old girl was raped by a BJP Yuva Morcha leader in Nainital.
देहरादून

दीवाली से पहले कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष माहरा की कुर्सी को भी खतरा!

There will be major changes in the Uttarakhand Congress organization before Diwali
देहरादून

यूपी-बिहार के इंजीनियरों की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, 15 को होगी सुनवाई

The government has appealed to the Supreme Court against the recruitment of engineers from Uttar Pradesh, Delhi and Bihar on reserved posts in Uttarakhand
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.