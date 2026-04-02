6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पूर्व सीएम को लेकर कांग्रेस में भूचाल : विधायक ने किया सामूहिक इस्तीफे का आह्वान, पार्टी के भीतर भयानक टकराव  

Tumult In The Congress : पूर्व सीएम के 15 दिन के राजनैतिक अवकाश पर जाने से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम के समर्थन में कांग्रेसी नेता खुलकर सामने आ गए और और वह आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम पर तंज भी कस रहे हैं। अब एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर तमाम आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Apr 02, 2026

Factionalism in Uttarakhand Congress has reached its peak over former CM Harish Rawat

कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये फोटो अपलोड कर संदेश लिखा है

Tumult In The Congress : कांग्रेस में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल, बीते दिनों कांग्रेस ने दिल्ली में तीन पूर्व विधायकों सहित छह नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। लेकिन आलाकमान ने पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की पार्टी में ज्वाइनिंग को टाल दिया था। इससे आहत पूर्व सीएम हरीश रावत 15 दिन के राजनैतिक अवकाश पर चले गए हैं। उसके बाद से कांग्रेस में भीतरखाने घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री की नाराजगी और उनके समर्थन में आए बयानों पर अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किया है। हरक ने न केवल रावत के करीबियों को आईना दिखाया, बल्कि पार्टी के भीतर पनप रहे व्यक्तिवाद पर भी कड़ा प्रहार किया है। हरक सिंह रावत ने कल कहा था कि किसी को भी यह गलतफहमी या घमंड नहीं होना चाहिए कि उसके बगैर पार्टी जीत नहीं सकती है। इस बयान के बाद कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत के बयान को निंदनीय बताया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा भी हरीश रावत के समर्थन में मुखर हैं। इधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक यह कोई मुद्दा ही नहीं है, मैंने पहले भी कहा है- रावत जी की जो बात कही है, वह पार्टी फोरम पर विचारणीय है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। इस मुद्दे का हम मिलकर शीघ्र समाधान निकाल लेंगे। इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है।

हरक पर बरसे हरीश धामी

हरीश धामी ने अपने सोशल मीडिया फेज पर आज एक पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हरक सिंह ने 2016 में कुछ विधायकों को भाजपा में शामिल कर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया था। कहा कि हरक सिंह रावत ने ही देवभूमि में दलबदल का महापाप किया था। उसके चलते कांग्रेस को तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। उन्होंने हाईकमान से अपील की है कि वह पूर्व की बातों को कतई न भूलें। कहा कि जो व्यक्ति पूर्व में धोखा दिया हो वह भविष्य में भी दगाबाजी कर सकता है। उन्होंने समर्थकों से कहा कि हम सभी को पूर्व सीएम हरीश रावत के आत्मसम्मान के लिए सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए।

हरक ने कसे तंज

कांग्रेस में पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर घमासान मचा हुआ है। हरक सिंह रावत ने पूर्व विस अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बयान पर पलटवार भी किया है। हरक ने कहा किसी को भी यह गलतफहमी या घमंड नहीं होना चाहिए कि उसके बिना पार्टी जीत नहीं सकती। किसी एक व्यक्ति के रहने या न रहने से पार्टी खत्म नहीं होती। अगर मुझे यह वहम हो जाए कि हरक सिंह नहीं होगा तो कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तो यह मेरी भूल है। हरक ने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत को राजनीति में सब कुछ मिला है। वे ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे। अब उनके पास केवल प्रधानमंत्री का पद ही बचा है, ऐसे में उनकी नाराजगी के मायने समझ से परे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Apr 2026 04:48 pm

Published on:

02 Apr 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पूर्व सीएम को लेकर कांग्रेस में भूचाल : विधायक ने किया सामूहिक इस्तीफे का आह्वान, पार्टी के भीतर भयानक टकराव  

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

दबाव में आए गैस एजेंसी प्रबंधक ने की खुदकुशी!  मौत पर आक्रोश, कई इलाकों में एलपीजी सप्लाई ठप

Indane gas agency manager commits suicide in Champawat
देहरादून

कुमाऊं में 526 पुलिसकर्मियों का तबादला, 124 दरोगा पुराने जिले छोड़ने को तैयार नहीं

Kumau Police Transfer, Uttarakhand Police News, Constable Transfer
देहरादून

प्रॉपर्टी डीलरों ने महिला को बुलाया पेंट हाउस, नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार किया रेप, पति ने भी साधी चुप्पी

देहरादून

मौसम मचाएगा उत्पात : आज से तीन दिन पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी, कल-परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट

An alert has been issued for rain, hailstorm, storm and snowfall in Uttarakhand from today for the next three days
देहरादून

पुलिस बोली…हमारे पास नहीं जादू की छड़ी, बेटे के कातिल को पकड़ लाई मां, हिल गया सिस्टम

In Dehradun's Prem Nagar police station area, a woman has questioned the police's functioning by finding her son's murderer
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.