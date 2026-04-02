पूर्व सीएम को लेकर कांग्रेस में भूचाल : विधायक ने किया सामूहिक इस्तीफे का आह्वान, पार्टी के भीतर भयानक टकराव  

Tumult In The Congress : कांग्रेस में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल, बीते दिनों कांग्रेस ने दिल्ली में तीन पूर्व विधायकों सहित छह नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। लेकिन आलाकमान ने पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की पार्टी में ज्वाइनिंग को टाल दिया था। इससे आहत पूर्व सीएम हरीश रावत 15 दिन के राजनैतिक अवकाश पर चले गए हैं। उसके बाद से कांग्रेस में भीतरखाने घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री की नाराजगी और उनके समर्थन में आए बयानों पर अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किया है। हरक ने न केवल रावत के करीबियों को आईना दिखाया, बल्कि पार्टी के भीतर पनप रहे व्यक्तिवाद पर भी कड़ा प्रहार किया है। हरक सिंह रावत ने कल कहा था कि किसी को भी यह गलतफहमी या घमंड नहीं होना चाहिए कि उसके बगैर पार्टी जीत नहीं सकती है। इस बयान के बाद कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत के बयान को निंदनीय बताया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा भी हरीश रावत के समर्थन में मुखर हैं। इधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक यह कोई मुद्दा ही नहीं है, मैंने पहले भी कहा है- रावत जी की जो बात कही है, वह पार्टी फोरम पर विचारणीय है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। इस मुद्दे का हम मिलकर शीघ्र समाधान निकाल लेंगे। इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है।