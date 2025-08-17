Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

हर्षिल झील पर खतरा बरकरार, बारिश से फिर बढ़ा जलस्तर

हर्षिल में भागीरथी नदी पर बनी 1200 मीटर लंबी झील प्रशासन और सेना के लिए चुनौती बनी हुई है। बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से खतरा जस का तस है। गंगोत्री हाईवे झील में समा चुका है।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 17, 2025

harshil, uttarakhand weather
हर्षिल में भागीरथी नदी पर बनी 1200 मीटर लंबी झील प्रशासन और सेना के लिए चुनौती बनी हुई है। PC: IANS

उत्तरकाशी। हर्षिल में भागीरथी नदी पर बनी झील प्रशासन और विशेषज्ञों के लिए अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। शनिवार सुबह राहत की उम्मीद जगी थी जब इंजीनियरों और राहत दलों ने झील को पंक्चर करने में सफलता पाई और जलस्तर घटने लगा। लेकिन दोपहर बाद लगातार हुई बारिश ने सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। शाम तक झील का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा और खतरा जस का तस हो गया।

करीब 1200 मीटर लंबी और 15 फीट गहरी है झील

पांच अगस्त को भागीरथी के मुहाने पर बड़े-बड़े बोल्डर, पेड़ और मिट्टी-गाद जमने से बनी यह झील करीब 1200 मीटर लंबी और 15 फीट गहरी है। झील के दबाव में गंगोत्री हाईवे का बड़ा हिस्सा पहले ही समा चुका है। प्रशासन के लिए यह झील गंभीर चिंता का विषय है।

बारिश ने बिगाड़े राहत कार्य के हालात

यूजेवीएनएल और सिंचाई विभाग के 30 इंजीनियरों की टीम के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार तीन दिनों से झील को सुरक्षित तरीके से पंक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार सुबह झील का दायरा घटकर 1000 मीटर तक आ गया था, लेकिन शाम तक बारिश के कारण पानी का दबाव फिर बढ़ गया और झील अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई। सचिव आपदा प्रबंधन कुमार सुमन ने बताया कि विशेषज्ञ लगातार काम कर रहे हैं। भागीरथी को चैनलाइज कर समानांतर जल निकासी बढ़ाई गई है ताकि खतरा कम किया जा सके। हालांकि, लगातार हो रही बारिश से राहत कार्यों में बड़ी बाधा आ रही है।

Published on:

17 Aug 2025 10:00 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हर्षिल झील पर खतरा बरकरार, बारिश से फिर बढ़ा जलस्तर

