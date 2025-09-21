Dehradun News: ‘नमो युवा रन’ का आयोजन, CM पुष्कर सिंह धामी ने लगाई युवाओं के साथ दौड़

Uttarakhand News: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 'नमो युवा रन' का फ्लैग ऑफ किया। देहरादून में आयोजित हुए इस अवसर पर CM ने प्रतिभागियों के साथ दौड़ में शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया।
CM धामी ने कहा कि 'नमो युवा रन' सिर्फ खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन PM मोदी के 'फिट इंडिया मूवमेंट' को नई गति और जनभागीदारी प्रदान करता है।
CM धामी ने युवाओं से कहा कि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। PM मोदी की प्रेरणा से देशभर में सेवा, समर्पण और जनकल्याण की भावना को नई गति मिलने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 'सेवा पखवाड़ा' के जरिए समाज के हर वर्ग को सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे आयोजनों से युवाओं की ऊर्जा राष्ट्रहित में और ज्यादा सार्थक होती है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और खजान दास समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे।
बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि 'सेवा पखवाड़े' के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसका मकसद युवाओं को नशा मुक्ति और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। बता दें कि CM धामी ने 2 नवंबर को प्रस्तावित आदि कैलाश परिक्रमा रन (अल्ट्रा मैराथन) प्रोमो रन का मुख्यमंत्री आवास से फ्लैग ऑफ और लोगो का अनावरण किया। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गूंजी गांव से आदि कैलाश मैराथन का 2 नवंबर को आयोजन किया जाएगा।