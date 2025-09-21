Dehradun News: ‘नमो युवा रन’ का आयोजन, CM पुष्कर सिंह धामी ने लगाई युवाओं के साथ दौड़

CM धामी ने युवाओं से कहा कि वे स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। PM मोदी की प्रेरणा से देशभर में सेवा, समर्पण और जनकल्याण की भावना को नई गति मिलने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 'सेवा पखवाड़ा' के जरिए समाज के हर वर्ग को सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे आयोजनों से युवाओं की ऊर्जा राष्ट्रहित में और ज्यादा सार्थक होती है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और खजान दास समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे।