Delhi-Dehradun Expressway: 50 किमी घटेगी दूरी, 200 रुपये तक कम होगा किराया, समय भी बचेगा

Delhi-Dehradun Expressway : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे खासतौर पर उत्तराखंड और यूपी के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। आगामी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बड़ी बात ये है कि नया एक्सप्रेस-वे देहरादून और दिल्ली के बीच की दूरी को भी कम कर देगा। मौजूदा वक्त में दून से दिल्ली हाईवे की दूरी 260 किमी है। एक्सप्रेस-वे के रास्ते ये दूरी घटकर 210 किमी रह जाएगी। ये एक्सप्रेस-वे यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इससे देहरादून से दिल्ली की राह न केवल आसान होने जा रही है, बल्कि यात्रियों जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कम होने वाला है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे शुरू होने से रोडवेज की बसों का किराया घटने और सफर का समय लगभग आधा होने की उम्मीद है। जहां अब तक दिल्ली पहुंचने में करीब पांच घंटे लगते थे, वहीं एक्सप्रेस-वे के जरिए यह सफर मात्र ढाई से तीन घंटे में पूरा हो जाएगा।