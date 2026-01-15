श्री गंगा सभा की मांग: हरिद्वार के 120 वर्ग किलोमीटर कुंभ क्षेत्र को गैर-हिंदू मुक्त घोषित किया जाए

Demand to declare Haridwar Kumbh area as non-Hindu area हरिद्वार को गैर-हिंदू मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है। यह मांग सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, मीडिया कर्मियों, या फिर किसी अन्य विभाग पर लागू हो। श्री गंगा सभा की तरफ से यह मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंडित मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश शासन के बीच समझौता हुआ था। समझौते में बताया गया था कि तीर्थ नगरी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे में 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहले 105 घाटों को सनातन शहर घोषित किया जाए।