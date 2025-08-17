Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

जिला पंचायत चुनाव विवाद: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित 4 कांग्रेसी और 11 भाजपाइयों पर मुकदमा

जिला पंचायत चुनाव बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अपहरण की कोशिश के आरोप में कांग्रेस और भाजपा के 15 नेताओं पर केस दर्ज, जिनमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 17, 2025

FIR
जिला पंचायत चुनाव विवाद में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित 4 कांग्रेसी और 11 भाजपाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। PHOTO- (IANS)

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए हंगामे के बाद पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। मतदान के दिन पांच जिला पंचायत सदस्यों को जबरन उठाने के आरोप में भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट समेत 11 नामजद और 15-20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ, भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल की शिकायत पर पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, दो विधायकों और एक पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज किया है। इन पर मारपीट और अपहरण का आरोप है।

मतदान के दौरान जबरन उठाने का आरोप

बीते गुरुवार को मतदान स्थल से कुछ दूरी पर जिला पंचायत सदस्य डिकर सिंह मेवाड़ी, प्रमोद सिंह, तरुण कुमार शर्मा, दीप सिंह बिष्ट और विपिन सिंह को कथित रूप से जबरन उठा लिया गया था। घटना के वक्त मौके पर पुलिस भी थी। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर खुलेआम गुंडागर्दी, अपहरण का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। बाद में तल्लीताल पुलिस ने विभिन्न सदस्यों और उनके परिजनों की तहरीर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, प्रत्याशी के पति आनंद दर्मवाल, शंकर कोरंगा, चतुर बोरा, प्रमोद बोरा, प्रखर साह, बीबी भाकुनी, विशाल नेगी, पंकज नेगी, शुभम दर्मवाल, कोमल दर्मवाल सहित 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

भाजपा प्रत्याशी ने दर्ज कराया मुकदमा

वहीं भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल ने 14 अगस्त को तल्लीताल थाने में दी शिकायत में बताया था कि उनके चार समर्थक जिला पंचायत सदस्य मतदान के लिए पहुंचे थे, तभी कांग्रेस नेताओं और कुछ अज्ञात लोगों ने उनके समर्थकों से मारपीट की और उन्हें जबरन उठाने का प्रयास किया। पर पुलिस ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, विधायक भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।

Published on:

17 Aug 2025 08:24 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / जिला पंचायत चुनाव विवाद: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित 4 कांग्रेसी और 11 भाजपाइयों पर मुकदमा

