भूकंप से डोल उठी दो जिलों की धरती, एक पूर्व से ही झेल रहा भयानक आपदा की मार

Earthquake in Uttarakhand : भूकंप के तेज झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक आज यानी रविवार दोपहर करीब 2 बजकर 40 मिनट में चमोली जिले के आपदा प्रभावित थराली और बागेश्वर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आते ही लोग घरों से बाहर भागने लगे। कुछ ही समय के भीतर भूकंप की सूचना आग की तरह फैल गई। भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई। लोग काफी देर तक घरों के भीतर नहीं गए और फोन कर एक-दूसरे की कुशलक्षेम पूछने लगे। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक आज दोपहर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र बागेश्वर का कपकोट था। उस वक्त तमाम लोग घरों की छतों में घाम भी ताप रहे थे। साथ ही कई लोग घरों में आराम भी कर रहे थे। डीडीएमओ के मुताबिक भूकंप से बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता और संयम बरतने की अपील की है।