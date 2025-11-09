पीएम के कार्यक्रम से पहले फेक लेटर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड आएंगे
Fake Letter:पीएम नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आज सुबह 11 बजे देहरादून पहुंच रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीएम के कार्यक्रम से पहले देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड से एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने से हड़कंप मच गया। उस फर्जी पत्र में लिखा गया था कि यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र पीएम की रैली में भाग लेंगे उन्हें अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे। कुछ ही घंटों के भीतर ये फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें यह लिखा था कि देहरादून में पीएम रैली में शामिल होने पर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों को अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सुभाषित ने थाना प्रेमनगर में तहरीर सौंपी थी। यूनिवर्सिटी ने पुष्टि की कि यह पत्र कूटरचित है और संस्थान की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने संबंधित के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है।
पीएम नरेंद्र मोदी के आज देहरादून में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पीएम की सुरक्षा में तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एफआरआई में आज होने जा रहे उत्तराखंड की स्थापना के मुख्य समारोह के दौरान बैग, झोला, पानी की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर जैसे सामान ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। डीजीपी दीपम सेठ ने शनिवार को को पुलिस लाइन में सुरक्षा तैयारियों को परखा। उन्होंने अफसरों को सतर्कता बरतने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह के दौरान सभी अफसर यह सुनिश्चित करेंगे कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का टर्नआउट (वर्दी और अनुशासन) उच्चस्तरीय हो। उन्होंने कहा, वीवीआईपी से मिलने वालों की विशेष निगरानी की जाए। केवल अनुमोदित लोगों को ही अनुमति दी जाए।
