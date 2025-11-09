पीएम के कार्यक्रम से पहले फेक लेटर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Fake Letter:पीएम नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आज सुबह 11 बजे देहरादून पहुंच रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीएम के कार्यक्रम से पहले देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड से एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने से हड़कंप मच गया। उस फर्जी पत्र में लिखा गया था कि यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र पीएम की रैली में भाग लेंगे उन्हें अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे। कुछ ही घंटों के भीतर ये फर्जी पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें यह लिखा था कि देहरादून में पीएम रैली में शामिल होने पर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों को अधिक प्राप्तांक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सुभाषित ने थाना प्रेमनगर में तहरीर सौंपी थी। यूनिवर्सिटी ने पुष्टि की कि यह पत्र कूटरचित है और संस्थान की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने संबंधित के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है।