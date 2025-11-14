ससुर ने समधन को दांतों से काटा, ईंट से दामाद का सिर फोड़ा, कोर्ट परिसर में मची अफरा-तफरी

Crime News: ससुर और दामाद के बीच हुई भीषण भिड़ंत से हंगामा मच गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में विवाहिता के मायके और ससुराल पक्ष में चल रहे विवाद ने खूनी खेल का रूप अख्तियार कर लिया। यहां परिवार न्यायालय में गुरुवार को दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की काउंसिलिंग को विवाहिता के ससुराल और मायके पक्ष के लोग पहुंचे हुए थे। यहां पर दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को दूसरी काउंसिलिंग होनी थी। महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। इस मामले में महिला के पति ने परिवार न्यायालय में अर्जी दी थी, जिसकी दूसरी काउंसिलिंग गुरुवार को जज कोर्ट स्थित न्यायालय में थी। विवाहिता यहां अपने पिता के साथ पहुंची थी जबकि उसका पति पिता, मां और बहन को लेकर न्यायालय परिसर पहुंचा हुआ था। काउंसिलिंग से पहले जब दामाद और और ससुर का आमना-सामना हुआ तो विवाद गहरा गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई थी। ससुर ने कोर्ट परिसर में ईंट से प्रहार कर अपने दामाद का सिर लहूलुहान कर दिया। इसी दौरान समधन अपने बेटे को बचाने पहुंची तो ससुर ने उसे भी दांतों से काटकर घायल कर दिया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी।