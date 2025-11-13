36 लाख की हेरोइन के साथ दो लोग गिरफ्तार:बरेली से सप्लाई कर रहे थे मौत का सामान, निशाने पर  छात्र

Heroin Smuggling:बरेली से देहरादून सप्लाई किए जा रही हेरोइन की बड़ी खेफ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस ने बरामद की है। स्पेशल टास्क फोर्स के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक ड्रग्स फी देवभूमि मिशन के तहत प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में आए दिन चरस, स्मैक और गांजे की बरामदगी हो रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार देर रात देहरादून के नेहरू थाना पुलिस और एएनटीएफ की टीमें संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीमों ने अब्बास और मो. सावेज को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। चेकिंग के दौरान दोनों से 123 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह हेरोइन बरेली के जाकिर नाम के ड्रग माफिया से खरीद कर देहरादून सहित आसपास के इलाकों में सप्लाई करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।