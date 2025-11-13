Patrika LogoSwitch to English

36 लाख की हेरोइन के साथ दो लोग गिरफ्तार:बरेली से सप्लाई कर रहे थे मौत का सामान, निशाने पर  छात्र

Heroin Smuggling:एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने करीब 36 लाख की हेरोइन के साथ दो तस्करों को दबोचने में सफलता पाई है। आरोपी यूपी के बरेली से ये मौत का सामान देहरादून लाए थे। पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कॉलेजों के छात्र उनके शॉफ्ट टारगेट थे।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 13, 2025

Two smugglers arrested in Dehradun with heroin worth Rs 36 lakh being brought from Bareilly

देहरादून में हेरोइन तस्करी के दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं

Heroin Smuggling:बरेली से देहरादून सप्लाई किए जा रही हेरोइन की बड़ी खेफ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस ने बरामद की है। स्पेशल टास्क फोर्स के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक ड्रग्स फी देवभूमि मिशन के तहत प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में आए दिन चरस, स्मैक और गांजे की बरामदगी हो रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार देर रात देहरादून के नेहरू थाना पुलिस और एएनटीएफ की टीमें संयुक्त चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीमों ने अब्बास और मो. सावेज को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। चेकिंग के दौरान दोनों से 123 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह हेरोइन बरेली के जाकिर नाम के ड्रग माफिया से खरीद कर देहरादून सहित आसपास के इलाकों में सप्लाई करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

माफिया के टारगेट पर छात्र

हेरोइन माफिया का टारगेट कॉलेजों के छात्र हैं। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह बरेली से हेरोइन लाकर उसकी छोटी-छोटी पुड़ियां बनाकर कॉलेजों के छात्रों को सप्लाई करते हैं। लत लगने पर छात्रों से वह मनमाना दाम वसूलते हैं। इन तस्करों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस अब हेरोइन माफिया की जड़ों में प्रहार करने की तैयारी कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें-कड़ाके की ठंड होगी शुरू : अगले दो-तीन दिन के भीतर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिरने का अलर्ट

देहरादून

