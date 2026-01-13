बीजेपी के पूर्व MLA नार्को टेस्ट के लिए सहमत, सरकार ने वीआईपी की जांच के लिए सीबीआई को भेजा पत्र  

Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका की जांच सीबीआई करेगी। सीएम-सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक अंकिता के माता-पिता की भावना के अनुरूप वीआईपी की भूमिका की जांच का अनुरोध किया गया है। इसे लेकर सरकार ने सीबीआई को पत्र भेजा है। बताया जा रहा है कि पत्र में सरकार ने अंकिता हत्याकांड का ब्योरा दिया है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने सात जनवरी को सीएम से देहरादून में मुलाकात कर वीआईपी की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने इस जांच को सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने का भी अनुरोध किया था। उनके माता पिता की मांग को देखते हुए सीएम धामी ने नौ जनवरी को मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। अब जल्द ही सीबीआई अंकिता हत्याकांड के वीआईपी का राजफाश करेगी। बता दें कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद से उत्तराखंड में सियासी हंगामा मचा हुआ है। वीआईपी की जांच की मांग पर आंदोलन चल रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट रुख अख्तियार करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति दी है।