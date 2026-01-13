बीजेपी के पूर्व MLA नार्को टेस्ट के लिए सहमत, सरकार ने वीआईपी की जांच के लिए सीबीआई को भेजा पत्र  

अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर नार्को टेस्ट के लिए सहमत हैं
Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका की जांच सीबीआई करेगी। सीएम-सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक अंकिता के माता-पिता की भावना के अनुरूप वीआईपी की भूमिका की जांच का अनुरोध किया गया है। इसे लेकर सरकार ने सीबीआई को पत्र भेजा है। बताया जा रहा है कि पत्र में सरकार ने अंकिता हत्याकांड का ब्योरा दिया है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने सात जनवरी को सीएम से देहरादून में मुलाकात कर वीआईपी की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने इस जांच को सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने का भी अनुरोध किया था। उनके माता पिता की मांग को देखते हुए सीएम धामी ने नौ जनवरी को मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। अब जल्द ही सीबीआई अंकिता हत्याकांड के वीआईपी का राजफाश करेगी। बता दें कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद से उत्तराखंड में सियासी हंगामा मचा हुआ है। वीआईपी की जांच की मांग पर आंदोलन चल रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट रुख अख्तियार करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति दी है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर वायरल किए गए ऑडियो-वीडियो प्रकरण की जांच तेज हो गई है। कल पूर्व विधायक सुरेश राठौर नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर राजेश साह और राकेश शाह ने उनसे लंबी पूछताछ की। राठौर ने नार्को टेस्ट पर अपनी सहमति दी। पुलिस का मुख्य फोकस सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो पर रहा, जिसमें कथित तौर पर पूर्व विधायक की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। इस पर राठौर ने कहा कि इस ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज उनकी हो सकती है, पर उस समय वह पूरी तरह से होश में ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि निजी समस्याओं के चलते उन्हें नींद न आने की परेशानी रहती है, जिस कारण उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। राठौर से अभिनेत्री उर्मिला सनावर से उनके संबंधों को लेकर भी पूछताछ की गई।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक राठौर ने स्पष्ट किया कि यह बातचीत सहमति के बिना रिकॉर्ड की गई। इसलिए इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। हालांकि, पुलिस उनके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी। पुलिस ने वॉयस सैंपल देने को कहा, ताकि फॉरेंसिक लैब में मिलान कराया जा सके। पुलिस ने पूर्व विधायक के सामने नार्को टेस्ट का विकल्प भी रखा। इस पर राठौर ने सहमति दे दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।
