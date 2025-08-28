Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

हल्द्वानी में खाई में पलटी स्कूल बस, 12 से ज्यादा बच्चे घायल, चालक पर लापरवाही का आरोप

उत्तराखंड के हल्द्वानी में बड़ा हादसा, खाई में पलटी निजी स्कूल बस। 12 से ज्यादा बच्चे घायल, चालक पर लापरवाही का आरोप। स्थानीय लोगों ने बचाई जान।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 28, 2025

accident news
हल्द्वानी में स्कूली बस खाई में पलटने से 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। PC: IANS

लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड पर जयपुर बीसा गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। निजी स्कूल की एक बस दूसरी बस को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बस का शीशा तोड़कर सभी बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक और परिचालक को भी गंभीर चोटें आई हैं।

स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया

हादसा मोटाहल्दू क्षेत्र के पदमपुर देवलिया गांव के पास हुआ, जहां बस रामपुर रोड से बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। घटनास्थल स्कूल के नजदीक होने की वजह से स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को हल्द्वानी के निजी अस्पताल पहुंचाया।

चिंता में भिभावक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो स्कूल बसें चौराहे के पास साइड ले रही थीं। इस दौरान एक बस ज्यादा किनारे चली गई और खाई में पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र के अभिभावक चिंता में पड़ गए और स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों की कुशलक्षेम पूछने लगे।

'बस चालकों की लापरवाही से हुआ हादसा'

ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने हादसे के लिए बस चालकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि बस में करीब 40 बच्चे सवार थे, जिनमें से 12 से ज्यादा घायल हुए। प्रधान ने कहा, "इस क्षेत्र के बस चालक अक्सर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।" उन्होंने बताया कि हादसे वाली जगह पर नाला है, लेकिन शुक्र है कि नाले में पानी नहीं था, वरना कई बच्चों की जान जा सकती थी।

पुलिस जांच में जुटी

वहीं, ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने ही घायलों को बचाकर अस्पताल भेजा। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों ने स्कूलों में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Published on:

28 Aug 2025 02:34 pm

