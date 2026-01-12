‘मैं मर चुका हूं…’ पेसबुक पर लाइव आकर किसान ने खुद को मारी गोली, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

घटना 11 जनवरी 2026 की रात करीब 2:30 बजे हुई। मृतक किसान सुखवंत सिंह (उम्र 40 वर्ष) ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र के पैगा गांव के रहने वाला था। वे अपनी पत्नी प्रदीप कौर और 14 साल के बेटे गुरसहज सिंह के साथ नैनीताल घूमने आया था। वापसी में उसने हल्द्वानी के गौलापार इलाके में देवभूमि होटल में कमरा लिया। होटल के कमरे में ही सुखवंत सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली दाहिनी तरफ से सिर में लगी और बाईं तरफ से निकल गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और बेटे को छर्रे लगे और वे घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।