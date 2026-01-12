‘मैं मर चुका हूं…’ पेसबुक पर लाइव आकर किसान ने खुद को मारी गोली, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

सिख किसान ने होटल में गोली मारी Source- X ()
Haldwani Sucide News: उत्तराखंड के नैनीताल में एक सिख किसान ने गहरे दुख और परेशानी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बहुत ही संवेदनशील है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
घटना 11 जनवरी 2026 की रात करीब 2:30 बजे हुई। मृतक किसान सुखवंत सिंह (उम्र 40 वर्ष) ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र के पैगा गांव के रहने वाला था। वे अपनी पत्नी प्रदीप कौर और 14 साल के बेटे गुरसहज सिंह के साथ नैनीताल घूमने आया था। वापसी में उसने हल्द्वानी के गौलापार इलाके में देवभूमि होटल में कमरा लिया। होटल के कमरे में ही सुखवंत सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली दाहिनी तरफ से सिर में लगी और बाईं तरफ से निकल गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और बेटे को छर्रे लगे और वे घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मरने से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाया। वीडियो में उसने कहा कि मैं एक किसान हूं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं मर चुका हूं। उसने जमीन के सौदे में करीब 4 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप कई प्रॉपर्टी डीलरों पर लगाया। उसने दावा किया कि उसे गलत जमीन दिखाकर पैसे ठगे गए। साथ ही उसने ऊधम सिंह नगर पुलिस के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने उसे परेशान किया और पैसे मांगे।
सुखवंत सिंह का शव उसके गांव पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। परिवार और स्थानीय लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि वीडियो को सबूत मानकर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लोगों ने मांग की कि नाम लिए गए पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। परिवार ने CBI जांच की मांग की है और कहा कि ठगे गए पैसे वापस लौटाए जाएं। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो वे शव लेकर थाने की तरफ मार्च करेंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है। नैनीताल के एसएसपी ने बताया कि पत्नी और बेटे के बयान लिए गए हैं और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना किया।
