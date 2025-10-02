Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

पूरे प्रदेश में हफ्ते भर झमाझम बारिश का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चलेगा अंधड़

Rain Warning:मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने आज से पूरे हफ्ते उत्तराखंड में गर्जना के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान राज्य के कई इलाकों में 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की भी संभावना है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 02, 2025

Heavy rain alert in Uttarakhand in the first week of October

उत्तराखंड में आज से पूरे हफ्ते बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है

Rain Warning:आईएमडी के अनुसार, अक्तूबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जिलों में दो से आठ अक्तूबर तक झमाझम बारिश हो सकती है। राज्य भर में बुधवार से ही मौसम ने करवट बदल ली थी। कल सुबह से ही आसमान बादलों से पटा हुआ था। दोपहर बाद राज्य के कई स्थानों पर घनघोर गर्जना के साथ जमकर बारिश हुई थी। इससे राज्य के पर्वतीय इलाकों में ठंड में बढ़ोत्तरी हुई है। गुरुवार सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से आज जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दो से आठ अक्तूबर तक समूचे उत्तराखंड में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज चमोली, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के अनेकों स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चम्पावत और यूएस नगर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की, मध्यम बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कल यानी शुक्रवार को भी राज्य के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले अनेक स्थानों पर जमकर बारिश की संभावना है। साथ ही टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चम्पावत और यूएस नगर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना के साथ बौछारों की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक आठ अक्तूबर तक राज्य भर में बारिश के आसार हैं।

येलो अलर्ट जारी

आईएमडी ने आज से पूरे हफ्ते उत्तराखंड में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने दो, पांच और छह अक्तूबर को उत्तराखंड में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस दरमियान राज्य के पर्वतीय इलाकों में 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ भी चल सकते हैं। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली कड़कने का भी खतरा है। साथ ही पर्वतीय इलाकों में भू-स्खलन का खतरा भी पैदा हो सकता है।लिहाजा आईएमडी ने लोगों से बारिश के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है।

Published on:

02 Oct 2025 11:02 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पूरे प्रदेश में हफ्ते भर झमाझम बारिश का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चलेगा अंधड़

देहरादून

उत्तराखंड

