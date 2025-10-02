पूरे प्रदेश में हफ्ते भर झमाझम बारिश का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चलेगा अंधड़

Rain Warning:आईएमडी के अनुसार, अक्तूबर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जिलों में दो से आठ अक्तूबर तक झमाझम बारिश हो सकती है। राज्य भर में बुधवार से ही मौसम ने करवट बदल ली थी। कल सुबह से ही आसमान बादलों से पटा हुआ था। दोपहर बाद राज्य के कई स्थानों पर घनघोर गर्जना के साथ जमकर बारिश हुई थी। इससे राज्य के पर्वतीय इलाकों में ठंड में बढ़ोत्तरी हुई है। गुरुवार सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से आज जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दो से आठ अक्तूबर तक समूचे उत्तराखंड में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज चमोली, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के अनेकों स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चम्पावत और यूएस नगर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की, मध्यम बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कल यानी शुक्रवार को भी राज्य के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले अनेक स्थानों पर जमकर बारिश की संभावना है। साथ ही टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चम्पावत और यूएस नगर जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना के साथ बौछारों की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक आठ अक्तूबर तक राज्य भर में बारिश के आसार हैं।