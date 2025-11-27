दिसंबर में भारी बारिश और  पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, ठंड तोड़ेगी रिकॉर्ड, अलर्ट मोड पर शासन

Weather Alert:ला नीना और पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस साल दिसंबर और जनवरी में भीषण ठंड पड़ सकती है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दिसंबर में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अच्छी खासी बर्फ पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल ठंड का असर कुछ देर से शुरू होगा। दिसंबर और जनवरी में ठंड अपने चरम पर रहेगी। नवंबर के इस आखिरी सप्ताह तक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। दिसंबर में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो सकती है। मैदानों में कोहरा रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। साथ ही अच्छी खासी बारिश भी देखने को मिल सकती है। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के मौसम वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र सिंह के मुताबिक अक्तूबर, नवंबर से ही ला नीना का प्रभाव दिखने लगा है l दिसंबर-जनवरी में 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिसंबर में बर्फबारी की संभावना है। बर्फबारी की भविष्यवाणी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं।