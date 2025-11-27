मां कहां है…नाले में पत्थरों के ढेर के नीचे से झांकती साड़ी देख कांप उठी रूह, सनसनीखेज हत्याकांड से हड़कंप

Crime News:दूर जंगल के पास नाले में पत्थरों के ढेर के नीचे से झांकते साड़ी के टुकड़े ने हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। ये सनसनीखेज मर्डर उत्तराखंड के चमोली जिले के छैकुड़ा गांव में हुआ है। छैकुड़ा गांव निवासी महावीर प्रसाद देवली की सोमवार दोपहर 51 साल की पत्नी दमयंती देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। गुस्से में आए महावीर ने पत्थर से कुचल कर पत्नी दमयंती को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने दमयंती के शव को गांव से करीब आधा किमी दूर एक नाले में पत्थरों के नीचे दफन कर दिया। अगले दिन मंगलवार को महावीर का बड़ा बेटा विनय देवली घर पहुंचा घर में मां को नहीं पाकर विनय ने पिता से उनके बारे में पूछा। पिता बेटे के सवालों का गोलमोल जवाब देकर उसे भटकाने की कोशिशें करने लगा। तमाम उपाय के बाद भी बाप ने मुंह नहीं खोला। उसके बाद विनय ने नारायणबगड़ चौकी पहुंच पुलिस को मां की गुमशुदगी की सूचना दी। बुधवार सुबह पुलिस छैकुड़ा गांव पहुंची और जांच शुरू की। महावीर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने राज उगल दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस और तमाम ग्रामीण नाले के पास पहुंचे जहां उसने पत्नी को पत्थरों के नीचे दफन किया हुआ था। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर लिया।