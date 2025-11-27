Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

Government Action Salt: नमक में रेत की मिलावट से हड़कंप, जहर के खेल पर सरकार का कड़ा प्रहार, सप्लाई रोकी

Uttarakhand Salt Adulteration Case: नमक में रेत की मिलावट का मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। लैब में पुष्टि होने के बाद अब सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। सरकार ने नमक बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही नमक की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 27, 2025

Uttarakhand has suspended the supply of government salt after complaints of sand adulteration

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Uttarakhand Salt Adulteration Case: नमक में रेत की मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मामला उत्तराखंड का है। यहां पर सरकारी सस्ते गल्लों की दुकानों पर उपभोक्ताओं को सरकारी नमक देने की योजना लंबे समय से चल रही है। इसके तहत सरकारी गल्लों पर गरीबों को राशन के साथ ही मुफ्त में नमक दिया जाता है। सरकार ने एक कंपनी को नमक सप्लाई के लिए करोड़ों का टेंडर दिया हुआ है।

बीते महीने सरकारी नमक में रेत मिले होने का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था। इससे शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इसके बाद लोग कंपनी की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा करने लगे थे। इसी को देखते हुए सरकारी नमक के सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेजे गए थे। बीते दिनों लैब में इस बात की पुष्टि हो गई थी कि सरकारी नमक में रेत की मिलावट की गई है। इधर, इस मामले में उत्तराखंड की खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि राज्य में नमक की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। संबंधित कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कारण बताओ नोटिस जारी

सरकारी नमक में रेत की मिलावट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री रेखा आया ने बताया कि संबंधित वितरण एजेंसी को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मिलावट को लेकर कहा कि नमक का वितरण करने वाली भारत सरकार की एजेंसी एनसीसीएफ को इस संबंध में सूचना दी गई है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नमक की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है।

सरकारी एजेंसी कर रही थी सप्लाई

उत्तराखंड में मिलावटी नमक की सप्लाई भारत सरकार की एजेंसी एनसीसीएफ कर रही थी। यहां पर पिछले कई वर्षों से ये कंपनी सरकारी नमक की सप्लाई कर रही है। बीते माह एक महिला ने नमक में मिलावट होने के संबंध में वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में दिख रहा था कि नमक को घोलने पर भी उसमें तमाम ठोस कण शेष रह जा रहे थे। अघुलनशील ठोस कण रेत बताए जा रहे थे। उस वीडियो ने लोगों को हिला कर रख दिया था। उसके बाद से लोग सरकारी नमक से परहेज करने लगे थे। लोगों ने घरों में रखा सरकारी नमक फेंकना शुरू कर दिया था।

