आज छुट्टी कैंसल : रात 10 बजे जारी हुआ संशोधित आदेश, अब कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड में कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा। फोटो सोर्स एआई
Revised Order:आज घोषित अवकाश रद कर दिया गया है। दरअसल, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस को लेकर पूर्व में 24 नवंबर यानी आज अवकाश घोषित किया गया था। उत्तराखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने कल ही अभिभावकों को आज अवकाश होने की जानकारी दे दी थी। साथ ही आज शासकीय, अर्द्ध शासकीय, न्यायालयों सहित जिलों के सभी दफ्तरों में भी अवकाश घोषित किया गया था। इसी को देखते हुए खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों ने होलीडे प्लान किया था। बकायदा तमाम कर्मचारी चतुर्थ शनिवार, रविवार और सोमवार को अवकाश मानकर टूर पर भी चले गए थे। कई कर्मचारी तीन दिन के अवकाश के चलते गांवों और अन्य इलाकों में रिश्तेदारों की शादी अटैंड करने के लिए भी चले गए थे। इसी बीच रविवार रात करीब सवा दस बजे शासन से संशोधित अवकाश जारी होते ही लोग चौंक पड़े। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने सार्वजनिक अवकाश का संशोधित आदेश जारी किया। नए आदेश के मुताबिक उत्तराखंड में गुरु तेगबहादुर शहादत दिवस का अवकाश सोमवार के स्थान पर मंगलवार कर दिया गया है। यह अवकाश शासकीय, अर्ध-शासकीय कार्यालयों, न्यायालयों और जिलों के सभी कार्यालयों पर लागू रहेगा। आदेश में सभी विभागों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस संशोधित अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
सार्वजनिक अवकाश संशोधित होने का आदेश रविवार रात करीब सवा दस बजे लोगों के सामने आया। विभिन्न सोशल साइट्स पर भी आदेश की कॉपी पोस्ट की गई थी। रात दस बजे बाद सोशल मीडिया पर संशोधित आदेश की पोस्ट देख लोग हैरान रह गए थे। लोग इन पोस्ट पर तमाम कमेंट्स भी करने लगे थे। उनका कहना था कि संशोधित आदेश समय रहते जारी करना चाहिए थे। खासतौर पर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लोग रात दस बजे तक सो जाते हैं। ऐसे हालत में उन लोगों को अवकाश कैंसल होने की जानकारी आज मिलेगी। या कई लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने की आज तैयारी करेंगे।
सरकार ने सिखों के नौवें गुरु श्रीगुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को पूरे राज्य में मनाने का निर्णय लिया है। सीएम की घोषणा के अनुपालन में विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए। इधर, देहरादून में 24 और 25 नवंबर को गुरुद्वारा रेसकोर्स में श्री गुरु तेग बहादुर, भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला की शहादत दिवस पर कार्यक्रम होंगे। यह आयोजन संगतों के साथ गुरमत प्रचार सभा, श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और उत्तराखंड सिख कोर्डिनेशन कमेटी की ओर से किया जाएगा।
