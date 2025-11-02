Patrika LogoSwitch to English

भीषण हादसा:दिल्ली-हरियाणा के दो लोगों की मौत, 15 घायल, धड़ से अलग हो गई चालक की गर्दन

Horrific Road Accident:एक टेंपो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा गया। हादसे में दिल्ली निवासी पर्यटक और हरियाणा निवासी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 15 पर्यटक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़े हादसे से हड़कंप मचा हुआ है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 02, 2025

Two people died and 16 were injured when a tourist tempo traveller fell into a gorge in Nainital

टेंपो ट्रैवलर हादसे में घायल हुए पर्यटकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है

Horrific Road Accident:एक टेंपो ट्रैवलर वाहन अनियत्रित होकर गहरी खाई में समा गई। ये हादसा शनिवार देर रात उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुआ है। यहां नैनीताल-हल्द्वानी रोड पर दोगांव में पर्यटकों का टेंपो ट्रैवलर वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में समा गया। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर निवासी पर्यटकों का ये दल कैंची धाम स्थित बाबा नींब करौली के दर्शन कर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे दोगांव में मटियाली बैंड पर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। वाहन खाई में गिरने की आवाज सुन आसपास के लोग मदद के लिए मौके की ओर दौड़ पड़े। साथ ही उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही ज्योलीकोट चौकी समेत आसपास के थानों से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। हादसा इतना भीषण था कि हरियाणा के रोहतक निवासी 32 वर्षीय टेंपो ट्रैवलर चालक सोनू कुमार की गर्दन ही धड़ अलग हो गई। साथ ही दिल्ली के बदरपुर निवासी पर्यटक गौरव बंसल की भी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा वाहन सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी भी घटना स्थल पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में भर्ती कराया गया है।

और भी बड़ा हो सकता था हादसा

बेकाबू टेंपो ट्रैवलर करीब 15 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। उसी दौरान सामने पेड़ आने के कारण ये वाहन बीच में अटक गया था। वरना हादसे की गंभीरता और भी बढ़ जाती। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से हल्द्वानी पहुंचाया गया। घायलों का एसटीएच के अलावा दो निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। घटना से उनके परिजनों में हड़कंप मचा हुआ।

ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति का दौरा: आज से ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें घरों से, कल कई स्कूलों में रहेगी छुट्टी

हादसे में घायल लोग

हादसे में 21 वर्षीय अंशिका पुत्री अनिल अग्रवाल, 32 वर्षीय सोनिया पत्नी अजय अग्रवाल, आठ वर्षीय सुशांत, पांच वर्षीय दिशा, 20 वर्षीय निकिता पुत्री सुदेश, 25 वर्षीय श्वेता पत्नी विजय अग्रवाल, आठ माह का पूर्वा, दो वर्षीय यशी पुत्री अनु अग्रवाल, 34 वर्षीय अजय अग्रवाल, 28वर्षीय शिल्पी अग्रवाल पत्नी अनु अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल पुत्र सुदेश अग्रवाल, 28 वर्षीय श्रुति अग्रवाल पत्नी हेमंत अग्रवाल, वंश अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल और 30 वर्षीय विजय अग्रवाल पुत्र रमेश अग्रवाल घायल हुए हैं। ये सभी थाना बदरपुर नई दिल्ली के निवासी हैं।


Updated on:

02 Nov 2025 11:02 am

Published on:

02 Nov 2025 10:35 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / भीषण हादसा:दिल्ली-हरियाणा के दो लोगों की मौत, 15 घायल, धड़ से अलग हो गई चालक की गर्दन

देहरादून

उत्तराखंड

