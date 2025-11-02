भीषण हादसा:दिल्ली-हरियाणा के दो लोगों की मौत, 15 घायल, धड़ से अलग हो गई चालक की गर्दन

Horrific Road Accident:एक टेंपो ट्रैवलर वाहन अनियत्रित होकर गहरी खाई में समा गई। ये हादसा शनिवार देर रात उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुआ है। यहां नैनीताल-हल्द्वानी रोड पर दोगांव में पर्यटकों का टेंपो ट्रैवलर वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में समा गया। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर निवासी पर्यटकों का ये दल कैंची धाम स्थित बाबा नींब करौली के दर्शन कर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे दोगांव में मटियाली बैंड पर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। वाहन खाई में गिरने की आवाज सुन आसपास के लोग मदद के लिए मौके की ओर दौड़ पड़े। साथ ही उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को भी दी। सूचना मिलते ही ज्योलीकोट चौकी समेत आसपास के थानों से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। हादसा इतना भीषण था कि हरियाणा के रोहतक निवासी 32 वर्षीय टेंपो ट्रैवलर चालक सोनू कुमार की गर्दन ही धड़ अलग हो गई। साथ ही दिल्ली के बदरपुर निवासी पर्यटक गौरव बंसल की भी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा वाहन सवार 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी भी घटना स्थल पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में भर्ती कराया गया है।