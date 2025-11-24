इंडिगो फ्लाइट की पक्षी टकराने से टूटी नोज, बाल-बाल बचे 186 यात्री, मुंबई से भरी थी उड़ान

AI generated symbolic photo
Bird Hit:पक्षी टकराने से इंडिगो फ्लाइट की नोज क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल, रविवार शाम मुंबई से आई इंडिगो की फ्लाइट(एयरबस-320) की नोज देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त क्षतिग्रस्त हो गई। जौलीग्रांट एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी के मुताबिक मुंबई से चली इंडिगो की फ्लाइट 5032 रविवार शाम करीब 6:40 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी। इसी बीच, पायलट को विमान के आगे के हिस्से को नुकसान होने का अहसास हुआ। इसकी सूचना के बाद रनवे और आसपास जांच की गई। लेकिन यहां जांच में न तो किसी पक्षी के अवशेष मिले और न कोई ऐसी वस्तु मिली जो विमान से टकराई हो। बताया कि रात होने के चलते नोट टूटने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके बाद विमान की लैंडिंग कराई गई। इस विमान में उस वक्त 186 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया था। हालांकि सभी यात्री सकुशल हैं।
देहरादून में विमान की सकुशल लैंडिंग के बाद यात्रियों को उतारा गया। उसके बाद विमान को मरम्मत के लिए एयपोर्ट की पार्किंग में खड़ा कर दिया गया था। इसी विमान से मुंबई की वापसी की यात्रा को पहुंचे यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। पक्षी टकराने की पुष्टि के बाद एयरपोर्ट कर्मियों ने रनवे और एयरपोर्ट क्षेत्र का निरीक्षण किया लेकिन कहीं भी कोई मृत पक्षी नहीं मिला। इससे साफ है कि एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर विमान से पक्षी टकराया होगा। निदेशक के मुताबिक, संभवत: किसी पक्षी के टकराने से नोज क्षतिग्रस्त हुई होगी मगर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी मामले की जांच कर रही है। इससे पूर्व 28 अक्तूबर की शाम को भी दून से बंगलूरू जा रही इंडिगो की ही एक उड़ान में टेक ऑफ के समय पक्षी टकराया था।
