 ISI का हैंडलर गिरफ्तार, उत्तराखंड पीएचक्यू और आईएसबीटी को बम से उड़ाने का मिला था टास्क

Terrorist Plot Exposed : एसटीएफ के हाथ आज बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने सटीक सूचना के आधार पर आज देहरादून में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के खास हैंडलर को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तार से खुफिया एजेंसियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। उसकी शिनाख्त 29 वर्षीय विक्रांत कश्यप निवासी झाझरा, प्रेमनगर देहरादून के रूप में हुई है। सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बर्क ब्रिगेड के आतंकी शहजाद भट्टी का खास हैंडलर देहरादून में रह रहा है। वह देहरादून के सैन्य संस्थानों की लोकेशन और फोटो पाकिस्तान स्थित अपने आंकाओं को भेज रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपी तहरीक-ए-तालिबान-हिन्दुस्तान के विस्तार की योजना पर काम कर रहा था।