ITBP जवान ने Independence Day पर 'ए गुजरने वाली हवा' गाकर कर दिया इमोशनल, सुनना ना भूले

(देहरादून): 1997 में आई सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' का 'संदेसे आते है' गाने को सुनकर हर भारतीय जज्बाती हो जाता है। आखिर क्यों ना हो जवानों के समर्पण को दर्शाने वाला यह गाना रोम रोम खड़ा कर देता है। सभी अभिनेता सैन्य वेश में रहते है जो अपने घर से दूर सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैनात होते है। पर यदि वास्तव में कोई जवान आपकों यह गाना सुना दें तो आप और भी गौरवान्वित और भावुक हो उठेंगे। इसके लिए आपको आईटीबीपी कांस्टेबल लवली सिंह की आवाज में यह गाना सुनना चाहिए जिसे लोगों द्धारा जमकर पसंद किया जा रहा है।

'ए गुजरने वाली हवा बता

मेरा इतना काम करेगी क्या'



Constable Lovely Singh of ITBP dedicates song to colleagues on 73rd Independence Day.#IndependenceDay pic.twitter.com/FO1mnSQU5V — ITBP (@ITBP_official) August 14, 2019

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में पूरा देश मश्गूल हैं। इसी बीच पर आईटीबीपी के कांस्टेबल लवली सिंह ने फिल्म बॉर्डर का संदेशे आते है गाना गाकर अपने दिली जज्बातों को बयां किया है। लवली सिंह ने यह गाना अपने सभी साथियों को समर्पित किया है। लवली सिंह ने तो इस गाने के सहारे हर जवान की फिलिंग को दर्शाया है। लेकिन हम आपको बता रहे है ऐसे मौके जब आईटीबीपी के जवान अपनी जान को दाव पर लगाकर लोगों की मदद की है।

अमरनाथा यात्रा के दौरान रक्षक बने जवान

ITBP personnel braving shooting stones at a snow slope by placing Shield wall to ensure safe passage of #Amarnath Yatris on Baltal route.#Himveers pic.twitter.com/fVSIYEzn8x — ITBP (@ITBP_official) July 4, 2019

अमरनाथ यात्रा के दौरान जब मार्ग में पत्थर गिरने लगे तो जवान ढ़ाल बनकर श्रद्धालुओं की रक्षा करने लगे।



सांस में सांस आई

Jammu & Kashmir: ITBP personnel administering oxygen to pilgrims of #AmarnathYatra at 12,000 ft. on Baltal route. More than 100 pilgrims have been administered oxygen till now on the way. pic.twitter.com/bwwqkN1QWr — ANI (@ANI) July 11, 2019

श्रद्धालुओं को चढ़ाई पर लंबा रास्ता तय करना पड़ा तो उन्हें श्वास संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जवानों ने उनकी सहायता की तो उनकी सांस में सांस आई।

जय भोले बाबा के साथ गूंजा जय हिंद

ITBP personnel shielding #Amarnath yatries against shooting stones.



ITBP personnel make shield wall to protect moving pilgrims from falling stones near Kali Mata point on Baltal route. People seen admiring/ saluting the ITBP personnel. pic.twitter.com/C348MzsnNh — ITBP (@ITBP_official) July 9, 2019

ITBP personnel guarding the moving yatries from shooting stones on a foot bridge from a high altitude waterfall point on Baltal route of #AmarnathYatra pic.twitter.com/LkOsthMnXN — ITBP (@ITBP_official) July 5, 2019

श्रद्धालुओं को झरनों से होकर गुजरना पड़ा। श्रद्धालुओं के लिए ढ़ाल बनकर खड़े जवानों ने श्रद्धाुलओं पर पानी की बूंद भी नहीं गिरने दी। इस अदम्य साहस को देख श्रद्धालुओं के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा 'जय हिंद।'