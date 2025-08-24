मजाक-मजाक में कह दिया ‘मोटी’; दिल में चुभ गई बात, रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने दिखाया ‘चंडी’ रूप!

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम पुष्पा देवी दूध लेने जा रही थीं। इसी दौरान उनकी पड़ोसी दीपा देवी वहां आईं और गाली-गलौज करने लगीं। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दीपा ने गुस्से में पुष्पा के पेट में चाकू घोंप दिया। हमले से लहूलुहान हुई पुष्पा को तुरंत डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत के कारण उन्हें निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।