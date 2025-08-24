मजाक-मजाक में कह दिया ‘मोटी’; दिल में चुभ गई बात, रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने दिखाया ‘चंडी’ रूप!

हल्द्वानी में एक मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। एक महिला ने अपने पड़ोसी को मजाक में 'मोटी' क्या कह दिया। इस पर पड़ोसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना मंडी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मोतीनगर हाथीखाल में हुई।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम पुष्पा देवी दूध लेने जा रही थीं। इसी दौरान उनकी पड़ोसी दीपा देवी वहां आईं और गाली-गलौज करने लगीं। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दीपा ने गुस्से में पुष्पा के पेट में चाकू घोंप दिया। हमले से लहूलुहान हुई पुष्पा को तुरंत डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत के कारण उन्हें निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
घायल महिला के परिजनों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले पुष्पा ने दीपा को मजाक में 'मोटी' कह दिया था। यह बात दीपा को इतनी नागवार गुजरी कि उसने इस मामूली बात का बदला लेने की ठान ली। परिजनों का आरोप है कि दीपा पहले से ही योजना बनाकर चाकू छिपाकर लाई थी और मौके का फायदा उठाकर पुष्पा पर हमला कर दिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह घटना समाज में बढ़ रही असहिष्णुता और छोटी-छोटी बातों पर हिंसक होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।