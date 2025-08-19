कम ब्याज पर लोन ने बदल दी जिंदगी, छोटे दुकानदार हुए आत्मनिर्भर

चमोली के लाभार्थी बताते हैं कि कोविड के बाद उन्हें इस योजना से खास लाभ अर्जित हुआ। नगर पालिका द्वारा उन्हें चिन्हित किया गया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वह अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इस योजना के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर सरकार ने गरीबों की पीड़ा को समझते हुए उनकी मदद की है ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।