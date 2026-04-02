LPG Crisis: शादी के कार्ड से भी मिलेगा कनेक्शन, जल्द लागू होगी नई व्यवस्था

LPG Crisis: ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण देश में रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल का संकट गहराने लगा है। रसोई सिलेंडर पाने के लिए गैस डिलीवरी करने वाले वाहनों के सामने लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में रसोई सिलेंडर पाने के लिए लोग सभी कामकाज छोड़कर तड़के से ही लाइनों में लग रहे हैं। मध्य-पूर्व की जंग का सीधा असर अब लोगों की रसोई पर गहराने लगा है। गैस सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण कई रेस्टोरेंट और ढाबे बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर शादी के सीजन पर भी एलपीजी का साफ असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए पूर्ति विभाग दो-तीन दिन के भीतर शादी-ब्याह वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस देने जा रहा है। नैनीताल के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन के मुताबिक जिन परिवारों में विवाह समारोह है, उन्हें अपने क्षेत्र के पूर्ति कार्यालय में शादी का निमंत्रण पत्र जमा करना होगा। उसके साथ एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके आधार पर तुरंत अस्थाई कनेक्शन मंजूर होगा।