देहरादून

मम्मी-पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं…सुसाइड नोट छोड़ 12 साल के बच्चे ने की आत्महत्या

Student:12 साल के एक बच्चे ने संदिग्ध हालात में घर के भीतर फंदा लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली। उसके इस खौफनाक कदम से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 15, 2025

A 12-year-old boy committed suicide by hanging himself in Dehradun

देहरादून में 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या की

Suicide:आर्मी स्कूल के आठवीं के 12 वर्षीय छात्र की आत्महत्या से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून स्थित क्लेमनटाउन थाना क्षेत्र में घटी है। एसओ मोहन सिंह के मुताबिक मंगलवार शाम वेलमेड अस्पताल से एक बच्चे की आत्महत्या की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई थी। मृतक की शिनाख्त सोयम राणे (12) पुत्र मनोज राणे के रूप में हुई। ये परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर का निवासी है, जो वर्तमान में टर्नर रोड स्थित घर पर रहता है। मृतक सोयम आर्मी पब्लिक स्कूल में आठवीं का छात्र था। उसके पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं। इन दिनों उसके पिता गांव गए हुए हैं। इसी बीच सोयम ने मंगलवार को अपने घर पर पर्दे की रॉड से चुन्नी लगाकर आत्महत्या की। घटना के समय उसकी मां बाहर गई हुई थी। घर पर सोयम के अलावा कोई नहीं था। घर पहुंचने पर फंदे से बेटे का शव लटका देख उसकी मां के होश फाख्ता हो गए। आनन-फानन में सोयम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कम नंबर आने पर आत्महत्या!

मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में सोयम ने लिया है कि मम्मी-पापा में आपसे बहुत प्यार करता हूं। हालांकि सुसाइट नोट में आत्महत्या करने की वजह नहीं लिखी गई है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि सोयम ने परीक्षा में कम नंबर आने से ये खौफनाक कदम उठाया होगा। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही आत्महत्या के कारण स्पष्ट होंगे।

Updated on:

15 Oct 2025 08:53 am

Published on:

15 Oct 2025 08:46 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मम्मी-पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं…सुसाइड नोट छोड़ 12 साल के बच्चे ने की आत्महत्या

