मम्मी-पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं…सुसाइड नोट छोड़ 12 साल के बच्चे ने की आत्महत्या

Suicide:आर्मी स्कूल के आठवीं के 12 वर्षीय छात्र की आत्महत्या से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून स्थित क्लेमनटाउन थाना क्षेत्र में घटी है। एसओ मोहन सिंह के मुताबिक मंगलवार शाम वेलमेड अस्पताल से एक बच्चे की आत्महत्या की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई थी। मृतक की शिनाख्त सोयम राणे (12) पुत्र मनोज राणे के रूप में हुई। ये परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर का निवासी है, जो वर्तमान में टर्नर रोड स्थित घर पर रहता है। मृतक सोयम आर्मी पब्लिक स्कूल में आठवीं का छात्र था। उसके पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं। इन दिनों उसके पिता गांव गए हुए हैं। इसी बीच सोयम ने मंगलवार को अपने घर पर पर्दे की रॉड से चुन्नी लगाकर आत्महत्या की। घटना के समय उसकी मां बाहर गई हुई थी। घर पर सोयम के अलावा कोई नहीं था। घर पहुंचने पर फंदे से बेटे का शव लटका देख उसकी मां के होश फाख्ता हो गए। आनन-फानन में सोयम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।