देहरादून

हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना, IMD ने जारी की चेतावनी

Snowfall forecast : पहाड़ों के लिए सुकून भरी खबर आई है। मौसम विभाग के अनुसार यहां भारी बर्फबारी होने की संभावना है। बर्फबारी के साथ-साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 20, 2026

उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना, PC- Patrika

देहरादून : मौसम विज्ञान विभाग ने हिमालयी क्षेत्र में भीषण बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भीषण बर्फबारी के साथ-साथ भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। 22, 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 जनवरी के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और उससे सटे मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 2–3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की बहुत अधिक संभावना है।

उत्तराखंड में गिरेगा पाला

उत्तराखंड में 21 और 22 जनवरी को कुछ इलाकों में पाला पड़ने की बहुत अधिक संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है।

22 और 26 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश

22–26 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में काफी व्यापक से व्यापक बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। इस अवधि में 22 और 23 जनवरी को कश्मीर घाटी में तथा 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश/बर्फबारी हो सकती है।

आईएमडी के मुताबिक 23 जनवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के अनेकों स्थानों पर झमाझम बारिश हो सकती है। राज्य के शेष पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों जबकि मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।

साफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मौत मामला : गड्डा खोदकर छोड़ने वाला बिल्डर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा
image

20 Jan 2026 08:52 pm

