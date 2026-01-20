हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 जनवरी के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और उससे सटे मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 2–3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की बहुत अधिक संभावना है।