विमान से टकराया पक्षी, उड़ान के 55 मिनट बाद इमर्जेंसी लैंडिंग, 172 यात्री थे सवार

Emergency Landing:पक्षी टकराने की आवाज आने के कारण विमान सवार 172 यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये घटना मंगलवार को देहरादून के जौलीग्रांट से बेंगलुरू जा रहे विमान में घटी। जौलीग्रांट से बेंगलुरु जाने वाले इंडिगो के विमान ने मंगलवार शाम 6:05 बजे उड़ान भरी। जौलीग्रांट पुलिस के मुताबिक, उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान से संभवत: कोई पक्षी टकरा गया। इसके बाद विमान सात बजे तक देहरादून के राजाजी पार्क क्षेत्र और छुटमलपुर के बीच हवा में ही चक्कर लगाता रहा। 55 मिनट के बाद शाम सात बजे विमान को वापस जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतारा गया। जौलीग्रांट पुलिस चौकी के प्रभारी नवीन डंगवाल के मुताबिक, बेंगलुरु वाले विमान में कुछ आवाज आई थी। ऐसा अनुमान है कि पक्षी टकराया होगा। सुरक्षा के मद्देनहर विमान को वापस उतारने का निर्णय लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया कि जांच-पड़ताल के बाद विमान को दोबारा टेकऑफ कराया गया।