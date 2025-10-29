आज चक्का जाम : बस, टैक्सी, ऑटो और ट्रकों के थमेंगे पहिये, यात्रियों को हो सकती है परेशानी

Strike:आज विभिन्न मांगों को लेकर समूचे गढ़वाल मंडल में चक्का जाम रहेगा। मंगलवार को परिवहन महासंघ के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन कार्यालय में ट्रक, डंपर, विक्रम, ऑटो, ई-रिक्शा, ई-ऑटो, बस यूनियनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। टीजीएमओ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सोमवार को देहरादून में आयोजित बैठक में परिवहन सचिव की ओर से मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था। कहा कि पिछले साल ट्रकों की भार क्षमता बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया गया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 21 दिन के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था। एक साल बीतने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई। कहा कि ट्रांसपोर्टरों ने जिन मांगों के प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजे थे उनपर अब तक अमल नहीं हुआ। इसी के विरोध में आज पूरे गढ़वाल मंडल में एक दिवसीय चक्का जाम प्रस्तावित है।वहीं, गढ़वाल ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश बहुगुणा और बिजेंद्र कंडारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ट्रांसपोर्टरों की अनदेखी कर रही है। सभी यूनियनों की सहमति को देखते हुए आज यानी बुधवार को चक्का जाम किया जाएगा।