पीएम मोदी का दौरा : देहरादून से दिल्ली, सहारनपुर और रुड़की रूट बदलेगा, डायवर्जन प्लान तैयार

पीएम मोदी के प्रस्तावित देहरादून दौरे और 14 अप्रैल को सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज दी हैं। पीएम के दौरे के लिए आशारोड़ी से गढ़ीकैंट तक के रूट को 13 जोन में बांटकर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। डीएम सविन बंसल ने नोडल अधिकारियों की अहम बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने गढ़ीकैंट स्थित महेंद्र ग्राउंड पर पंडाल, पेयजल, पार्किंग, जलपान और मोबाइल शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि पीएम के सम्मान में पूरे रूट पर हजारों लोगों के जुटने की संभावना है, ऐसे में यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग व सुरक्षा में कोई चूक न हो और कानून-व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए।