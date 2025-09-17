अगले 24 घंटे में फिर तबाही मचाएगी बारिश, इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, सतर्क रहने की दी सलाह

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत और नैनीताल जिलों के अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आज भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए देहरादून और नैनीताल के लोगों को सतर्कता बरतने औऱ असुरक्षित स्थानों पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है।