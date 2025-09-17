Patrika LogoSwitch to English

अगले 24 घंटे में फिर तबाही मचाएगी बारिश, इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, सतर्क रहने की दी सलाह

उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में एक बार फिर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है।

देहरादून

Aman Pandey

Sep 17, 2025

उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। PC: IANS

उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। सबसे ज्यादा असर राजधानी देहरादून में देखने को मिला, जहां सोमवार रात से हुई मूसलाधार बारिश ने 101 साल का सितंबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

14 मजदूर तेज बहाव में बहे

देहरादून में सोमवार रात करीब दस बजे तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। विकासनगर के सभावाला में ट्रैक्टर ट्रॉली से आसन नदी पार कर रहे 14 मजदूर तेज बहाव में बह गए। इनमें से सात के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि दो को बचा लिया गया। पांच अब भी लापता हैं। वहीं, देहरादून से लगे कस्बों में नालों के उफान पर आने से रेस्तरां संचालक समेत छह लोगों की मौत हो गई है।

अतिवृष्टि से पानी के साथ गांवों में घुसा मलबा

जानकारी के अनुसार, सहस्त्रधारा के गांव मजाड़ा और कारलीगाढ़ में अतिवृष्टि के कारण पानी के साथ आया मलबा गांवों में घुस गया। इसमें तीन लोग दब गए, जबकि एक नेपाली युवक बह गया। इनमें से दो की पहचान मजाड़ा निवासी अंकित रावत और बिहार निवासी विरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 20-22 के करीब है।

विकासनगर में जान गंवाने वालों की पहचान मुरादाबाद निवासी 65 वर्षीय सोमवती, 30 वर्षीय रीना सोमवती, 60 वर्षीय वासी, 30 वर्षीय मदन, 50 वर्षीय नरेश, 30 वर्षीय किरण और परवल के 30 वर्षीय फरमान के रूप में हुई है। इनके अलावा यूपी के संभल निवासी होराम, राजकुमार, रानी, नीता, अमरपाल, सुंदरी लापता बताए जा रहे हैं।

शुष्क और नम हवाएं बनीं वजह

देहरादून स्थित मौसम विभाग के मुताबिक, शुष्क पश्चिमी हवाओं और नम पूर्वी हवाओं के संगम के कारण यह बारिश हुई। इस क्षेत्र में फिलहाल कोई बड़ी मौसम प्रणाली मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों तक यह स्थिति बनी रह सकती है।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत और नैनीताल जिलों के अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आज भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए देहरादून और नैनीताल के लोगों को सतर्कता बरतने औऱ असुरक्षित स्थानों पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है।

