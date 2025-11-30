रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गणित के सवाल का आईएएस ट्रेनी अफसरों को जाड़े में आया पसीना, नहीं दे पाए जवाब

उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पहुंचे। रक्षा मंत्री ने आईएएस अधिकारियों की ट्रेनी टीम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया। जिससे ट्रेनी अफसरों का सर चकरा गया। रक्षा मंत्री ने पूछा कि किसी व्यक्ति ने अपने पास से आधा हिस्सा 'ए' को दे दिया। उसका वन थर्ड 'बी' को दे दिया। शेष बचे सौ रुपए उसने 'सी' को दे दिए। अब आप बताइए कि उस व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए थे? कोई जवाब ना आने पर राजनाथ सिंह ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया।