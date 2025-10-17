Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Rat Terror:चूहों ने काटे 41 लोग, विचित्र घटना से लोग हैरान, बड़े खतरे का संकेत

Rat Terror:इस शहर में आवारा कुत्तों के बाद अब चूहों का आतंक छा गया है। यहां पर पिछले कुछ माह के भीतर बड़े-बड़े चूहे 41 लोगों को काट चुके हैं। साथ ही ये चूहे उत्तराखंड के इस शहर में भू-धंसाव का कारण भी बन रहे हैं। इस विचित्र घटना से हर कोई हैरत में पड़ा हुआ है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 17, 2025

Rats bite 41 people in Nainital

नैनीताल में चूहों के आतंक से लोग परेशान हैं

Rat Terror:चूहों के आतंक से लोगों में भय का माहौल है। ये मामला उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल नैनीताल का है। यहां पर लोग आवारा कुत्तों और बंदरों से पहले ही परेशान चल रहे हैं। अब यहां चूहों के आतंक ने लोगों की नींद हराम कर दी है। इस शहर में चूहों की तादात लगातार बढ़ती जा रही है। चूहे बिल बनाकर जमीनों का खोखला कर रहे हैं। इससे मकानों और जमीनों में भू-स्खलन का खतरा भी पैदा हो रहा है। लोग लंबे समय से चूहों के आतंक से निजात दिलाने में मांग पर मुखर हैं। पिछले 10 माह के भीतर चूहे इस शहर में करीब 41 लोगों को काट चुके हैं। चूहों के काटने के बाद लोग स्थानीय अस्पताल में उपचार को उमड़ रहे हैं। चूहों के काटने की लगातार बढ़ रही घटनाओं से चिकित्सक भी हैरान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस बढ़ती समस्या पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो ये बड़े भूस्खलन का कारण भी बन सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चूहों की आबादी और उनके आकार में अप्रत्याशित विस्तार हो रहा है। अनुकूल वातावरण में अधिक प्रजनन करने, जीवन प्रत्याशा बेहतर होना भी इसका कारण माना जा रहा है। इनका आकार बढ़ने का कारण दो अलग-अलग प्रजाति के चूहों के बीच क्रास होना हो सकता है।

चूहे के काटने से प्लेग का खतरा

मामूली से दिखने वाले चूहे लोगों को बड़े घाव दे रहे हैं। नैनीताल में पिछले दस माह के भीतर चूहे 41 लोगों को काट चुके हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डा. एमएस दुग्ताल के मुताबिक चूहे के काटने पर अन्य जानवरों के काटने जैसा ही उपचार दिया जाता है। इसमें मरीज को टिटनेस और एंटी रेबीज टीके लगाए जाते हैं। चूहे के काटने से एलर्जी, तेज बुखार आने जैसे लक्षण दिखते हैं। यदि चूहा रैबीज संक्रमित हुआ तो रैबीज और प्लेग जैसी समस्या भी पैदा कर सकता है।

ये भी पढ़ें- पत्नी की जान बचाने भालू से भिड़े पति की मौत, घायल को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Oct 2025 12:25 pm

Published on:

17 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Rat Terror:चूहों ने काटे 41 लोग, विचित्र घटना से लोग हैरान, बड़े खतरे का संकेत

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

प्रदर्शनकारी किसानों को थमा दिया पांच करोड़ का फर्जी चेक, मिल मालिक सहित पांच पर एफआईआर

A case has been registered against five people at Jhabreda police station in Haridwar for bouncing a cheque of Rs 5 crore
देहरादून

पत्नी की जान बचाने भालू से भिड़े पति की मौत, घायल को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

Husband killed, wife injured in bear attack in Chamoli
देहरादून

सहकारिता चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, जानें क्यों दोफाड़ हुई भाजपा

The Supreme Court has lifted the ban on Uttarakhand cooperative elections
देहरादून

Cabinet Expansion:कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज, कल दिल्ली जाएंगे सीएम, दावेदारों की बढ़ी धड़कनें  

Cabinet expansion likely soon in Uttarakhand
देहरादून

Free Coaching Scheme:10 हजार युवाओं को मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी मदद

The Uttarakhand government will provide free coaching for competitive exams to 10,000 youth
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.