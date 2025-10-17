पत्नी की जान बचाने भालू से भिड़े पति की मौत, घायल को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

Bear Terror:भालू के हमले से पत्नी को बचाने गए एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये घटना उत्तराखंड के चमोली जिले के डुमक गांव की है। ग्राम प्रधान यमुना देवी के मुताबिक गुरुवार को 42 वर्षीय सुंदर सिंह और उनकी 38 वर्षीय पत्नी लीला देवी मवेशियों के लिए चारा-पत्ती लेने जंगल गए थे। इस दौरान भालू ने लीला पर हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए पति सुंदर सिंह भालू से भिड़ गए। भालू ने सुंदर को चट्टान से नीचे खाई में फेंक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान लीला की चीख-पुकार सुन तमाम ग्रामीण पहुंच गए। लोगों के शोर मचाने पर भालू भाग गया। ग्रामीण लीला देवी को अस्पताल ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। किसान दंपति के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा 12 साल और बेटी 11 साल की है। दोनों गोपेश्वर में पढ़ाई करते हैं। घटना से गांव में दहशत का माहौल है।