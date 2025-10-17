Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पत्नी की जान बचाने भालू से भिड़े पति की मौत, घायल को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

Bear Terror:पत्नी की जान बचाने के लिए एक शख्स भालू से भिड़ गया। भालू ने उस व्यक्ति को गहरी खाई में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही भालू ने उसकी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 17, 2025

Husband killed, wife injured in bear attack in Chamoli

उत्तराखंड के चमोली में भालू के हमले में पति की मौत, पत्नी घायल

Bear Terror:भालू के हमले से पत्नी को बचाने गए एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये घटना उत्तराखंड के चमोली जिले के डुमक गांव की है। ग्राम प्रधान यमुना देवी के मुताबिक गुरुवार को 42 वर्षीय सुंदर सिंह और उनकी 38 वर्षीय पत्नी लीला देवी मवेशियों के लिए चारा-पत्ती लेने जंगल गए थे। इस दौरान भालू ने लीला पर हमला कर दिया। पत्नी को बचाने के लिए पति सुंदर सिंह भालू से भिड़ गए। भालू ने सुंदर को चट्टान से नीचे खाई में फेंक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान लीला की चीख-पुकार सुन तमाम ग्रामीण पहुंच गए। लोगों के शोर मचाने पर भालू भाग गया। ग्रामीण लीला देवी को अस्पताल ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। किसान दंपति के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा 12 साल और बेटी 11 साल की है। दोनों गोपेश्वर में पढ़ाई करते हैं। घटना से गांव में दहशत का माहौल है।

30 मवेशियों का शिकार कर चुका है भालू

गढ़वाल वन प्रभाग की पैठाणी रेंज के गांवों में सक्रिय भालू ने एक बार फिर वन विभाग की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। भालू के बढ़ते हमलों के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं,। भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग को भी इस बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। 30 से अधिक मवेशियों का शिकार कर चुका भालू अभी तक वन विभाग के कैमरों में कैद तक नहीं हो पाया है। विभागीय टीम को केवल भालू के फुट प्रिंट ही मिल पाए हैं। भालू की अन्य किसी भी गतिविधि के बारे में सटीक जानकारी विभाग के हाथ नहीं लग पाई है। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद वन विभाग ने राठ क्षेत्र के कुचौली सहित कुंडिल, कठ्यूड और रिखोली आदि गांवों में विभागीय टीम तैनात की है।

ये भी पढ़ें- Cabinet Expansion:कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज, कल दिल्ली जाएंगे सीएम, दावेदारों की बढ़ी धड़कनें

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 07:34 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पत्नी की जान बचाने भालू से भिड़े पति की मौत, घायल को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

प्रदर्शनकारी किसानों को थमा दिया पांच करोड़ का फर्जी चेक, मिल मालिक सहित पांच पर एफआईआर

A case has been registered against five people at Jhabreda police station in Haridwar for bouncing a cheque of Rs 5 crore
देहरादून

सहकारिता चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक, जानें क्यों दोफाड़ हुई भाजपा

The Supreme Court has lifted the ban on Uttarakhand cooperative elections
देहरादून

Cabinet Expansion:कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज, कल दिल्ली जाएंगे सीएम, दावेदारों की बढ़ी धड़कनें  

Cabinet expansion likely soon in Uttarakhand
देहरादून

Free Coaching Scheme:10 हजार युवाओं को मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी मदद

The Uttarakhand government will provide free coaching for competitive exams to 10,000 youth
देहरादून

CM धामी ने मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का आदेश किया रद्द; दोषियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

cm pushkar singh dhami cancels order to install number plates
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.