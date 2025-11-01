Patrika LogoSwitch to English

रिश्तेदारों को लाश भी न मिले…दो भाई जान देने पहुंचे 700 किमी दूर, मामा ने किया सनसनीखेज खुलासा

Suicide Case:मध्य प्रदेश के दो भाइयों का हल्द्वानी पहुंचकर विषपान करने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक भाई की विषपान से मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यहां पहुंचे उनके मामा ने पुलिस पूछताछ में जो खुलासा किया है उससे हड़कंप मचा हुआ है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 01, 2025

Two brothers from Madhya Pradesh consumed poison after reaching Haldwani

विषपान से हालत बिगड़ने पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के दो भाइयों को पीट पर लादकर अस्पताल पहुंचाया

 

Suicide Case:मध्य प्रदेश के रीवा स्थित मणिकवार गांव निवासी 22 वर्षीय शिवेश और 20 वर्षीय बृजेश पुत्रगण मनोज मिश्रा ने बुधवार शाम उत्तराखंड के काठगोदाम स्थित भद्यूनी के जंगल में विषपान कर लिया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने शिवेश को मृत घोषित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर बृजेश अस्पताल में अब भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। सूचना मिलते ही पानीपत में नौकरी करने वाले दोनों के मामा सुरेंद्र पांडे शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके भांजे अपनी मां ममता और पिता मनोज मिश्रा की मौत के बाद से तनाव में थे। कुछ माह पूर्व ही ममता और मनोज ने विषपान कर जीवनलीला समाप्त की थी। सुरेंद्र का आरोप है कि आठ एकड़ जमीन के विवाद को लेकर एक करीबी रिश्तेदार दोनों भाइयों को प्रताड़ित कर रहे थे। रिश्तेदारों की उलाहना, प्रताड़ना, मां-बाप के सुसाइट के गम और बेरोजगारी से तंग आकर दोनों ने खौफनाक कदम उठाया। वह दोनों चाहते थे कि उनकी लाश उनके रिश्तेदारों को न मिले। इसीलिए उन दोनों ने मध्य प्रदेश से करीब सात सौ किमी दूर उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचकर जान देने की योजना तैयार की। विषपान से शिवेश की मौत हो गई और बृजेश की हालत गंभीर बनी हुई है। काठगोदाम थाने की एसआई नीतू जोशी को बृजेश ने बताया कि हम दोनों भाई इतने परेशान हो गए थे कि घर से सैकड़ों किमी दूर जान देने के लिए निकल पड़े, ताकि रिश्तेदारों को उनकी लाश भी नसीब न हो सके। एसओ विमल मिश्रा के मुताबिक शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

बृजेश को स्वस्थ्य होने में लगेगा समय

सल्फास गटकने के कारण शिवेश की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि शिवेश ने अधिक मात्रा में सल्फास खाया था। सल्फास की कम मात्रा के कारण बृजेश बच गया। हालांकि बृजेश के शरीर के अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचा है। एक डॉक्टर के मुताबिक बृजेश के लिवर और नसों समेत कई अंगों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में उसकी हालत सुधरने में लंबा समय लगेगा। अस्पताल में भी बृजेश को कई बार उल्टियां कराईं।

संबंधित खबर- मां-बाप की मौत के सदमे में एमपी के दो भाइयों ने उत्तराखंड में खाया जहर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

#Crime

Updated on:

01 Nov 2025 08:46 am

Published on:

01 Nov 2025 08:28 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / रिश्तेदारों को लाश भी न मिले…दो भाई जान देने पहुंचे 700 किमी दूर, मामा ने किया सनसनीखेज खुलासा

देहरादून

उत्तराखंड

तीर्थनगरी में शराब की दुकान चलाने को भारी पुलिस फोर्स तैनात, आंदोलन में डटे लोग, जानें क्यों मचा है हंगामा 

A heavy police force has been deployed at the English liquor shop in Dhalwala
देहरादून

आज गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी, पांच नवंबर को फिर बिगड़ेगा मौसम

Rain warning in Uttarakhand today
देहरादून

उत्तराखंड की हवा बिगड़ी, हल्द्वानी-नैनीताल में प्रदूषण चरम पर, रुद्रपुर-जसपुर में भी बढ़ा खतरा

Dehradun
देहरादून

मां-बाप की मौत के सदमे में एमपी के दो भाइयों ने उत्तराखंड में खाया जहर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Two brothers from Madhya Pradesh consumed poison in Uttarakhand, one died
देहरादून

प्रधानाचार्य के 692 पदों पर सीधी भर्ती निरस्त, जानें सरकार ने क्यों लिया निर्णय

Direct recruitment of Principal has been cancelled in Uttarakhand
देहरादून
