आतंकी डॉ. उमर के पिथौरागढ़ की महिला और दून के डॉक्टर से संपर्क, यूपी एटीएस के खुलासे से खलबली

दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी का पिथौरागढ़ और देहरादून कनेक्शन सामने आया है। फोटो सोर्स एआई
Delhi Blast:दिल्ली में लाल किले के पास बीते 10 नवंबर को आतंकियों ने एक आई-20 कार में फिदायीन हमला किया था। उस ब्लाट में करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी और 25 घायल हो गए थे। इस भीषण आतंकी हमले से पूरा देश सहम गया था। मामले की जांच एनआईए, यूपी एटीएस सहित कई एजेंसियां कर रही हैं। इधर, जांच में दिल्ली धमाके में उत्तराखंड का कनेक्शन भी सामने आया है। देहरादून का एक डॉक्टर और पिथौरागढ़ की एक महिला धमाके के मास्टर माइंड आतंकी डॉ. उमर नबी के संपर्क में थे। डॉ. उमर की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें उत्तराखंड कनेक्शन मिला है। इसमें देहरादून के एक डॉक्टर और पिथौरागढ़ की एक महिला का नाम सामने आया। दोनों ने डॉ.उमर से संपर्क किया था। यह जानकारी यूपी एटीएस ने उत्तराखंड पुलिस से साझा की। इस पर उत्तराखंड इंटेलिजेंस, एसटीएफ ने उनकी तलाश शुरू की। इंटेलिजेंस डॉक्टर के देहरादून स्थित घर पहुंची तो पता चला कि वह स्थायी रूप से फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद एक टीम फरीदाबाद भेजी गई तो पता चला दो साल पहले यहां आने के बाद उनका डॉ. उमर से संपर्क नहीं हुआ।
दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जांच में पता चला कि पिथौरागढ़ की महिला एक प्लेसमेंट एजेंसी में काम करती थी। किसी कंपनी को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत थी। ऐसे में महिला ने डॉ.उमर को मेल भेजकर इस नौकरी की सूचना दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद महिला ने डॉ. उमर को फोन किया था। महिला वर्तमान में नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत है। इधर, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ वी मुरुगेशन के मुताबिक घटना के बाद से उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कोई सीधा लिंक नहीं मिला है। कोई इनपुट आता है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
रुड़की के लक्सर से पकड़े साइबर ठगी रैकेट के सरगना के तार पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, सऊदी अरब और इंडोनेशिया से भी जुड़े थे। देहरादून एसटीएफ ने तिलकपुरी लक्सर से साइबर ठगी रैकेट के सरगना सौरभ व उसके साथी आकाश को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि सौरभ का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था। पाक व सऊदी अरब में कुछ नंबरों पर अक्सर व्हाट्सअप से उसकी बात होती थी। उसके फोन में इन देशों के आठ मोबाइल नंबर एसटीएफ को मिले हैं। इन नंबरों पर उसके कुछ संदिग्ध चैट भी एसटीएफ को मिले हैं। सौरभ के इस कनेक्शन को देखते हुए एसटीएफ को उसके तार दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़े होने का संदेह है।
