Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

आतंकी डॉ. उमर के पिथौरागढ़ की महिला और दून के डॉक्टर से संपर्क, यूपी एटीएस के खुलासे से खलबली

Delhi Blast:दिल्ली में फिदायीन हमले के मास्टर माइंड आतंकी डॉ. उमर नबी के संपर्क उत्तराखंड में भी ट्रेस किए गए हैं। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि उमर के संपर्क पिथौरागढ़ की एक महिला और देहरादून के एक डॉक्टर से थे। यूपी एटीएस के खुलासे से उत्तराखंड में खलबली मची हुई है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 20, 2025

Delhi blasts prime accused Dr Umar Nabi's Pithoragarh and Dehradun connections have surfaced

दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी का पिथौरागढ़ और देहरादून कनेक्शन सामने आया है। फोटो सोर्स एआई

Delhi Blast:दिल्ली में लाल किले के पास बीते 10 नवंबर को आतंकियों ने एक आई-20 कार में फिदायीन हमला किया था। उस ब्लाट में करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी और 25 घायल हो गए थे। इस भीषण आतंकी हमले से पूरा देश सहम गया था। मामले की जांच एनआईए, यूपी एटीएस सहित कई एजेंसियां कर रही हैं। इधर, जांच में दिल्ली धमाके में उत्तराखंड का कनेक्शन भी सामने आया है। देहरादून का एक डॉक्टर और पिथौरागढ़ की एक महिला धमाके के मास्टर माइंड आतंकी डॉ. उमर नबी के संपर्क में थे। डॉ. उमर की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें उत्तराखंड कनेक्शन मिला है। इसमें देहरादून के एक डॉक्टर और पिथौरागढ़ की एक महिला का नाम सामने आया। दोनों ने डॉ.उमर से संपर्क किया था। यह जानकारी यूपी एटीएस ने उत्तराखंड पुलिस से साझा की। इस पर उत्तराखंड इंटेलिजेंस, एसटीएफ ने उनकी तलाश शुरू की। इंटेलिजेंस डॉक्टर के देहरादून स्थित घर पहुंची तो पता चला कि वह स्थायी रूप से फरीदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद एक टीम फरीदाबाद भेजी गई तो पता चला दो साल पहले यहां आने के बाद उनका डॉ. उमर से संपर्क नहीं हुआ।

अलर्ट मोड पर पुलिस टीमें

दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जांच में पता चला कि पिथौरागढ़ की महिला एक प्लेसमेंट एजेंसी में काम करती थी। किसी कंपनी को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत थी। ऐसे में महिला ने डॉ.उमर को मेल भेजकर इस नौकरी की सूचना दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद महिला ने डॉ. उमर को फोन किया था। महिला वर्तमान में नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत है। इधर, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ वी मुरुगेशन के मुताबिक घटना के बाद से उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक कोई सीधा लिंक नहीं मिला है। कोई इनपुट आता है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढें- कथित प्रेमी के साथ बहू को पवित्रता सिद्ध करवाने मंदिर लाई सास, बच्चे को लेकर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

सौरभ के कनेक्शन की भी जांच

रुड़की के लक्सर से पकड़े साइबर ठगी रैकेट के सरगना के तार पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, सऊदी अरब और इंडोनेशिया से भी जुड़े थे। देहरादून एसटीएफ ने तिलकपुरी लक्सर से साइबर ठगी रैकेट के सरगना सौरभ व उसके साथी आकाश को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि सौरभ का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था। पाक व सऊदी अरब में कुछ नंबरों पर अक्सर व्हाट्सअप से उसकी बात होती थी। उसके फोन में इन देशों के आठ मोबाइल नंबर एसटीएफ को मिले हैं। इन नंबरों पर उसके कुछ संदिग्ध चैट भी एसटीएफ को मिले हैं। सौरभ के इस कनेक्शन को देखते हुए एसटीएफ को उसके तार दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़े होने का संदेह है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

20 Nov 2025 08:19 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आतंकी डॉ. उमर के पिथौरागढ़ की महिला और दून के डॉक्टर से संपर्क, यूपी एटीएस के खुलासे से खलबली

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

कथित प्रेमी के साथ बहू को पवित्रता सिद्ध करवाने मंदिर लाई सास, बच्चे को लेकर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

A mother-in-law took her daughter-in-law and her lover to a temple, leading to high-voltage drama between the two sides
देहरादून

एस्मा लागू : सरकार ने हड़ताल पर छह महीने तक लगाई रोक, उपनल में नो-वर्क नो पे, कर्मचारियों में गुस्सा

The Uttarakhand government has implemented the ESMA, prohibiting employee strikes
देहरादून

भाजपा एंटी इनकंबेंसी वाली सीटें करेगी चिह्नित, पूरे राज्य में शुरू होगा गोपनीय सर्वे, कईयों के कटेंगे टिकट

BJP in Uttarakhand to launch confidential survey to identify assembly seats with anti-incumbency
देहरादून

भाजपा नेता की पत्नी का गनर छिना और बेटे से शस्त्र, पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई

The government gunner of BJP leader Kunwar Pranav Singh Champion's wife has been removed and his son's arms license has been cancelled
देहरादून

घायलों का निजी अस्पतालों में होगा फ्री इलाज, सीएम ने दिए निर्देश, बढ़ते हादसों पर जताई चिंता

The injured will be treated free of cost in private hospitals.
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.