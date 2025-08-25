थराली आपदा: पहाड़ी से हुई भारी लैंडस्लाइड, SDM साहब आफिस से CPU लेकर भागे

Landslide in Tharali : उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में 22 अगस्त की रात आई प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने और भूस्खलन के कारण घर, दुकानें, और खेत तबाह हो गए। इस आपदा में एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। आपदा की चपेट में आम लोग ही नहीं, बल्कि थराली के एसडीएम पंकज भट्ट भी आए। उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर का CPU लेकर जान बचाते हुए भागते नजर आ रहे हैं।