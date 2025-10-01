Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

तय कैलेंडर से ही होंगी आयोग की परीक्षाएं, नकल रोकने के लिए नई एसओपी लागू

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर एसआईटी जांच का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही होंगी। आयोग की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।

less than 1 minute read

देहरादून

image

Aman Pandey

Oct 01, 2025

SSC CGL Exam Date 2025 Tier 1

(Image: Gemini)

परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के मुद्दे पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। तय किया गया कि परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा समाप्ति तक एक-एक चीज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी, जैमर व अन्य व्यवस्थाओं की एक दिन पहले से ही निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि इसके लिए सख्त एसओपी तैयार की जा रही है, जिसे आगामी परीक्षा से ही लागू किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने बताया कि सभी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

एडमिट कार्ड जारी

इसके साथ ही पांच अक्तूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा के एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं।

ये निर्णय लिए गए

● प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक हॉट लाइन (लैंड लाइन फोन) होगी। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगने की स्थिति में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी इससे सीधे आयोग के संपर्क कर सकेंगे।
● प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक सीसीटीवी अलग से लगाया जाएगा, जिसका कंट्रोल रूम आयोग के दफ्तर में रहेगा।
● परीक्षा केंद्रों में कमरों के अलावा टॉयलेट में भी जैमर लगाए जाएंगे।
● परीक्षा के दौरान तैनात होने वाले सुरक्षाकर्मियों की ब्रिफिंग डीएम और एसएसपी अलग से करेंगे।
● परीक्षा में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Oct 2025 07:53 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / तय कैलेंडर से ही होंगी आयोग की परीक्षाएं, नकल रोकने के लिए नई एसओपी लागू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सीएम धामी का उत्तराखंड में जोरदार भाषण! बोले- युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं, सिर कटा भी सकता हूं

cm dhami uttarakhand youth jobs tourism swadeshi promotions
देहरादून

हरिद्वार: जीएसटी में छूट से हेल्थ सेक्टर में राहत, मेडिकल स्टोर संचालक बोले- मरीजों को मिलेगा लाभ

समाचार

UKSSSC Paper Leak Case : CM पुष्कर सिंह धामी की दो टूक, नकल माफिया को नहीं बख्शेंगे, दो निलंबित

देहरादून

गोपेश्वर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव क्यों हुए स्थगित? NSUI ने क्या आरोप लगाए, जानिए पूरा मामला

why student union elections at gopeshwar college postponed
राज्य

मौसम की चुनौती से कैसे निपटेगी उत्तराखंड सरकार? चारधाम यात्रा की तैयारियों पर CM पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा

Pushkar Singh Dhami
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.