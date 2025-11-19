Patrika LogoSwitch to English

भाजपा नेता की पत्नी का गनर छिना और बेटे से शस्त्र, पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई

Big Action:पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से सरेआम मारपीट प्रकरण में भाजपा नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस ने चैंपियन की पत्नी से सरकारी गनर छीन लिया है। साथ ही मारपीट के आरोपी उनके बेटे का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 19, 2025

The government gunner of BJP leader Kunwar Pranav Singh Champion's wife has been removed and his son's arms license has been cancelled

भाजपा नेता की पत्नी का सरकारी गनर हटा दिया गया है और बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो गए हैं। फोटो सोर्स एआई

Big Action:भाजपा नेता हरिद्वार के खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पर बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र आर यशोवर्धन से मारपीट का आरोप लगा था। दिव्य प्रताप सिंह अपनी मां के गनर के साथ लैंड क्रूजर कार में सवार होकर जा रहा था। उनकी कार के आगे चल रही बोलेरो में यशोवर्धन सवार थे। बोलेरो को यशोवर्धन का ड्राइवर चला रहा था। लैंड क्रूजर को पास नहीं देने से दिव्य प्रताप सिंह भड़क गए थे। आरोप है कि दिव्य प्रताप सिंह और सरकारी गनर राजेश ने यशोवर्धन को गाड़ी से बाहर खींच लिया था। उसके बाद आरोपियों ने लात-घूसों से यशोवर्धन की पिटाई लगा दी थी। साथ ही दिव्य प्रताप सिंह ने लाइसेंसी पिस्टल दिखाकर दहशत भी फैलाई थी। इस मामले में शासन और प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने सिपाही और दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब इस परिवार को दोबारा गनर नहीं दिया जाएगा। एसएसपी के मुताबिक सरकारी गनर का दुरुपयोग के चलते ये कार्रवाई की गई है। इधर, हरिद्वार डीएम ने चैंपियन के बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त

भाजपा नेता के बेटे पर मारपीट और पिस्टल लहराने के मामले में हरिद्वार प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डीएम मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह के तीन असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। डीएम के मुताबिक, देहरादून से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिव्य प्रताप सिंह के लाइसेंसधारी तीनों असलहे निलंबित कर दिए गए हैं। देहरादून एसएसपी की ओर से असलहों को निलंबित करने की रिपोर्ट भेजी गई थी। इधर, दिव्य प्रताप के साथ ही सरकारी गनर को भी मुकदमे में आरोपी बना लिया गया है।चैंपियन के बेटे पर शुक्रवार रात हुए मारपीट के मामले में शनिवार को राजपुर थाने में केस दर्ज किया गया था।

संबंधित खबर: भाजपा नेता की लैंड क्रूजर कार का 28 बार चालान, भुगतान एक का भी नहीं, अब बेटे पर कसा शिकंजा

चैंपियन को मिलेगा नोटिस

भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चौंपियन को परिवहन विभाग नोटिस भेजेगा। चैंपियन को कार के चालानों का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही ओवरस्पीड और रेड लाइट जंप करने वाले ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा करना होगा, जिसे तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। चैंपियन के बेटे पर पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट का आरोप है। घटना के दौरान चैंपियन का बेटा जिस कार में सवार था, वह उनके पिता के नाम पर पंजीकृत है, इस कार के चार साल के भीतर 28 चालान किए गए हैं। आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी के मुताबिक, कार मालिक को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें चालान का भुगतान करना होगा।

ये भी पढ़ें-भाजपा नेता के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र को लात-घूसों से पीटा, पिस्टल दिखाकर मचाई दहशत

#Crime

Published on:

19 Nov 2025 08:44 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / भाजपा नेता की पत्नी का गनर छिना और बेटे से शस्त्र, पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट प्रकरण में बड़ी कार्रवाई

देहरादून

उत्तराखंड

घायलों का निजी अस्पतालों में होगा फ्री इलाज, सीएम ने दिए निर्देश, बढ़ते हादसों पर जताई चिंता

The injured will be treated free of cost in private hospitals.
देहरादून

पागल कुत्ते ने 23 लोगों को काटा, अस्पताल में घायलों की भीड़, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

A rabid dog bites 23 people in Someshwar, Uttarakhand
देहरादून

मौसम लेगा करवट : भीषण ठंड होने वाली है शुरू, शीतलहर और कोहरे से थर्रा उठेंगे लोग

Severe cold wave, snowfall and fog are about to start in Uttarakhand
देहरादून

रातोंरात बदल गए मंत्रियों के नाम, सचिवालय में खलबली, सरकारी वेबसाइट बंद, हैरान कर देगा मामला  

Names of ministers and MLAs changed on government website in Uttarakhand
देहरादून

भाजपा नेता की लैंड क्रूजर कार का 28 बार चालान, भुगतान एक का भी नहीं, अब बेटे पर कसा शिकंजा

BJP leader Kunwar Pranav Champion's Land Cruiser car was fined 28 times, but not a single one was paid
देहरादून
