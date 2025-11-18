भाजपा नेता की लैंड क्रूजर कार का 28 बार चालान, भुगतान एक का भी नहीं, अब बेटे पर कसा शिकंजा

Crime News:पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट के बाद हरिद्वार के खानपुर के पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की लैंड क्रूजर कार इन दिनों काफी चर्चाओं में है। देहरादून में चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और सरकारी गनर ने बीते दिनों पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र आर यशोवर्धन से मारपीट की थी। लैंड क्रूजर को पास देने को लेकर दिव्य प्रताप का पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से विवाद हुआ था। दिव्य प्रताप पर यशोवर्धन पर लात-घूसों से हमले के आरोप लगे थे। साथ ही पिस्टल लहराने के भी आरोप लगे थे। उसके बाद से वह लैंड क्रूजर चर्चाओं में है। रिकॉर्ड के मुताबिक, यह लैंड क्रूजर कार 26 जुलाई 2019 को देहरादून स्थित आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हुई थी। परिवहन विभाग के पोर्टल पर चैंपियन की इस कार के कुल 29 चालान दिखाई दिए। साल 2019 में दिल्ली में रेड लाइट जंप करने पर एक चालान का भुगतान किया गया। लेकिन, पिछले चार साल में इस लैंड क्रूजर कार के दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में 28 चालान हुए, लेकिन एक का भी भुगतान नहीं किया गया है। इनमें 12 कोर्ट चालान भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसी साल 26 अगस्त को इसी कार से जुड़े एक चालान में ओवरस्पीड के साथ प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने का अभियोग भी शामिल किया गया था। कहा जाता है कि ऊंची पहुंच और बड़े रुतबे के कारण इन चालान का भुगतान नहीं किया गया।