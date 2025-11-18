Patrika LogoSwitch to English

भाजपा नेता की लैंड क्रूजर कार का 28 बार चालान, भुगतान एक का भी नहीं, अब बेटे पर कसा शिकंजा

Crime News:भाजपा के पूर्व विधायक की लैंड क्रूजर कार के 28 बार चालान हो चुके हैं, लेकिन भुगतान एक का भी नहीं हुआ। ये सभी चालान ओवर स्पीड और प्रदूषण से संबंधित थे। इधर, अब पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट के मामले में भाजपा नेता का बेटा और उनकी लैंड क्रूजर कार चर्चाओं में है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 18, 2025

BJP leader Kunwar Pranav Champion's Land Cruiser car was fined 28 times, but not a single one was paid

भाजपा नेता कुंवर प्रणव चैंपियन की लैंड क्रूजर कार के चार साल में 28 चालान हो चुके हैं। फोटो सोर्स एआई

Crime News:पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट के बाद हरिद्वार के खानपुर के पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की लैंड क्रूजर कार इन दिनों काफी चर्चाओं में है। देहरादून में चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और सरकारी गनर ने बीते दिनों पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र आर यशोवर्धन से मारपीट की थी। लैंड क्रूजर को पास देने को लेकर दिव्य प्रताप का पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से विवाद हुआ था। दिव्य प्रताप पर यशोवर्धन पर लात-घूसों से हमले के आरोप लगे थे। साथ ही पिस्टल लहराने के भी आरोप लगे थे। उसके बाद से वह लैंड क्रूजर चर्चाओं में है। रिकॉर्ड के मुताबिक, यह लैंड क्रूजर कार 26 जुलाई 2019 को देहरादून स्थित आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हुई थी। परिवहन विभाग के पोर्टल पर चैंपियन की इस कार के कुल 29 चालान दिखाई दिए। साल 2019 में दिल्ली में रेड लाइट जंप करने पर एक चालान का भुगतान किया गया। लेकिन, पिछले चार साल में इस लैंड क्रूजर कार के दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में 28 चालान हुए, लेकिन एक का भी भुगतान नहीं किया गया है। इनमें 12 कोर्ट चालान भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसी साल 26 अगस्त को इसी कार से जुड़े एक चालान में ओवरस्पीड के साथ प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने का अभियोग भी शामिल किया गया था। कहा जाता है कि ऊंची पहुंच और बड़े रुतबे के कारण इन चालान का भुगतान नहीं किया गया।

मां के गनर को साथ ले गया था दिव्य प्रताप

देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट का मामला काफी चर्चाओं में है। जिस सरकारी गनर को दिव्य प्रताप सिंह अपने साथ ले गया था, सरकार ने उसे उनकी मां की सुरक्षा में तैनात किया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला सिपाही राजेश सिंह, दिव्य प्रताप की मां का गनर है। सरकारी गनर के दुरुपयोग का मामला भी काफी चर्चाओं में है। मामला संज्ञान में आते ही देहरादून एसएसपी ने हरिद्वार पुलिस को पत्र भेजा था। हरिद्वार पुलिस ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है।

संबंधित खबर-भाजपा नेता के बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र को लात-घूसों से पीटा, पिस्टल दिखाकर मचाई दहशत

चैंपियन के बेटे पर कसा शिकंजा

देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से सरेआम मारपीट के मामले में अब चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस ने पहले इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसे अब नामजद कर दिया गया है। साथ ही इस मुकदमे में पुलिस ने तीन धाराएं भी बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र इंटेलीजेंस के बड़े अफसर हैं, जिनके साथ मारपीट हुई थी। शुक्रवार रात यशोवर्धन दिलाराम चौक से साईं मंदिर की तरफ जा रहे थे। कार उनका ड्राइवर चला रहा था। पैसिफिक मॉल के पास लैंड क्रूजर और उसके साथ एस्कार्ट में लगी बोलरो ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। पास नहीं देने पर लैंड क्रूजर सवार दिव्य प्रताप सिंह और गनर ने यशोवर्धन के साथ मारपीट की थी और उन्हें पिस्टल भी दिखाई थी।

ये भी पढ़ें- आज से घर-जमीन खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क किया दोगुना, आदेश जारी

भाजपा ने प्रकरण को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

भाजपा ने देहरादून में हुए चैंपियन के पुत्र वाले इस प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भाजपा ने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई करेगी। मीडिया को जारी किए गए एक बयान में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इस पूरे मामले में पुलिस ने समय पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। लेकिन, पुलिस जांच पूरी होने तक किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचे बिना राजनैतिक टिप्पणी करना सही नहीं होगा।

