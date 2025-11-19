घायलों का निजी अस्पतालों में होगा फ्री इलाज, सीएम ने दिए निर्देश, बढ़ते हादसों पर जताई चिंता

Free Treatment:हादसों में घायल लोगों को निजी अस्पतालों में फ्री में इलाज मिलेगा। मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में सीएम ने अफसरों को ये निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और वाहनों में ओवरलोडिंग न हो। उन्होंने कहा कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति नियमित रूप से जागरूक करें। कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रिस्पांस टाइम को कम से कम रखा जाए। दुर्घटनाओं से बचाव और त्वरित सहायता के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराने के भी निर्देश सीएम ने दिए। सीएम ने एआई और तकनीक आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर ध्यान दिए जाने के साथ ही सभी जिलों में यातायात सिस्टम को ऑटोमेटेड मोड में संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने सड़क सुरक्षा को लेकर अच्छी पहल की है, उनको पूरे राज्य में लागू किया जाए।