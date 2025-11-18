Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

रातोंरात बदल गए मंत्रियों के नाम, सचिवालय में खलबली, सरकारी वेबसाइट बंद, हैरान कर देगा मामला  

Website Closed:सरकारी वेबसाइट पर मंत्रियों के नाम रातोंरात बदल गए। इससे विधान सभा सचिवालय में खलबली मच गई। आनन-फानन में विस सचिवालय की सरकारी वेबसाइट को बंद करना पड़ा। ये मामला सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। लोग इसे लेकर तमाम पोस्ट कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 18, 2025

Names of ministers and MLAs changed on government website in Uttarakhand

उत्तराखंड विस सचिवालय की वेबाइट पर मंत्रियों के नाम बदल गए। फोटो सोर्स एआई

Website Closed:विधान सभा की वेबसाइट पर मंत्रियों और विधायकों के नाम अचानक बदल जाने से अफसरों में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि पिछले साल उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइटों पर बड़ा साइबर हमला हुआ था। साइबर अटैक में एनआईसी से संबंधित सभी वेबसाइटें खराब हो गई थी। उस सबसे बड़े साइबर अटैक से राज्य में हड़कंप मच गया था। कई दिनों तक राज्य में ऑनलाइन सरकारी सेवाएं बाधित रहीं थी। इससे जनता को तमाम परेशानियां भी उठानी पड़ी थी। उस साइबर हमले के बाद से एनआईसी पूरे राज्य में सभी विभागों की वेबसाइट में नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। इधर, बीते कुछ दिनों से विधान सभा की वेबसाइट को भी अपडेट करने का काम चल रहा है। इसी बीच विस की वेबसाइट पर अचानक मंत्रियों और कुछ विधायकों के नाम बदल गए। नाम बदलने की सूचना से सचिवालय में खलबली मच गई। मंत्रियों के बदले हुए नामों को लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट करना शुरू कर दिया था। सचिवालय प्रशासन के संज्ञान में आते ही वेबसाइट को बंद कर दिया गया। विस सचिव हेमंत पंत ने साइट को बंद करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को ठीक कराया जा रहा है, तब तक के लिए इसे बंद कर दिया गया है।

इन नेताओं के बदले नाम

उत्तराखंड विस की वेबसाइट पर मंत्रियों और विधायकों के नाम बदले जाने से हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी वेबसाइट पर शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का नाम प्रेमचंद अग्रवाल तो सतपाल महाराज का नाम सतीश पोखरियाल हो गया था। विधायक सरिता आर्य का नाम भी ऋतु आर्य हो गया था। विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर मंत्री विधायकों के नाम बदलने का मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस संबंध में सोशल साइट्स पर वीडियो भी पोस्ट करने लगे थे। उसके बाद यह मामला विधानसभा सचिवालय के संज्ञान में आया और फिर वेबसाइट को तत्काल बंद कर दिया गया।

Published on:

18 Nov 2025 08:35 am

देहरादून  

