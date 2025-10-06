मौसम आज दिखा सकता है रौद्र रूप, भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और भीषण अंधड़ की चेतावनी

Weather Alert:मौसम आज रौद्र रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के आठ जिलों में भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई इलाकों में आज आसमानी बिजली कड़कने का खतरा भी है। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून , टिहरी और हरिद्वार जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने, करीब 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने के अलावा ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून , हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश व 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में भी आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आईएमडी के मुताबिक कल यानी मंगलवार को भी पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश और 4000 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। कल भी विभिन्न जिलों में बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि हो सकती है।