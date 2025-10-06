Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

मौसम आज दिखा सकता है रौद्र रूप, भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और भीषण अंधड़ की चेतावनी

Weather Alert:मौसम विभाग ने आज आज प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर उत्तराखंड के आठ जिलों में आज भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और भीषण अंधड़ चलने का पूर्वानुमान है। राज्य के अन्य जिलों को भी आज येलो अलर्ट पर रखा गया है। एहतियातन आज और कल के लिए प्रशासन ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग और निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है।

देहरादून

Naveen Bhatt

Oct 06, 2025

An orange alert has been issued for heavy rain, hailstorm, lightning and thunderstorm in Uttarakhand today

उत्तराखंड में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है

Weather Alert:मौसम आज रौद्र रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के आठ जिलों में भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई इलाकों में आज आसमानी बिजली कड़कने का खतरा भी है। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून , टिहरी और हरिद्वार जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने, करीब 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने के अलावा ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून , हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश व 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में भी आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आईएमडी के मुताबिक कल यानी मंगलवार को भी पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश और 4000 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। कल भी विभिन्न जिलों में बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि हो सकती है।

ट्रैकिंग और निर्माण पर रोक

आईएमडी ने आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। पांच से सात अक्तूबर के बीच चमोली जिले में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके चलते चमोली जिला प्रशासन ने जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग और निर्माण कार्यों पर दो दिन के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में एडीएम विवेक प्रकाश की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। एडीएम की ओर से बदरीनाथ, केदारनाथ व अलकनंदा वन प्रभाग, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन, जिला पर्यटन अधिकारी और निर्माणदायी संस्थाओं को भेजे आदेश में कहा है कि पांच से सात अक्तूबर के बीच जिले में भारी बारिश का अनुमान है। छह अक्तूबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए उच्च हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग की अनुमति न दी जाए।

Published on:

06 Oct 2025 12:18 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम आज दिखा सकता है रौद्र रूप, भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और भीषण अंधड़ की चेतावनी

