10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

मौसम दिखाएगा विचित्र रूप : 9°C चढ़ेगा पारा, बारिश मचाएगी आफत,  उत्तराखंड में नया विक्षोभ होगा सक्रिय

Weather Forecast : मौसम विचित्र रूप दिखा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चार-पांच दिन के भीतर प्रदेश में 9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से बारिश आफत मचा सकती है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Apr 10, 2026

The weather in Uttarakhand will show a strange form

उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम विचित्र रूप दिखाएगा

Weather Forecast : मौसम का अलग खेल दिखा रहा है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। बारिश का दौर गुरुवार शाम से थम गया था। लेकिन ठंड में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। आज सुबह कई पर्वतीय इलाकों में खेत सफेद पाले की चादर से ढके हुए थे। अमूमन पहाड़ में मार्च पहले सप्ताह के बाद से सफेद पाला गिरना बंद हो जाता था। बारिश-बर्फबारी के कारण समूचे राज्य में ठंड दोबारा शुरू हो गई है। लोग जैकेट और अन्य गर्म कपड़े पहनने को विवश हो रहे हैं। आज चटख धूप भी बेअसर नजर आ रही है। आईएमडी के अनुसार 11 और 12 अप्रैल को राज्य के रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 3800 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक समूचे उत्तराखंड में 13 और 14 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 15 अप्रैल को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते राज्य के पांच पर्वतीय जिलों में 15 और 16 अप्रैल को बारिश के आसार बन रहे हैं।

तापमान में आएगा उछाल

मौसम के विचित्र तेवर दिख वैज्ञानिक भी हैरान हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में अप्रैल में हुई बर्फबारी कई संकेत दे गई है। बारिश-बर्फबारी के कारण बुधवार को राज्य में अधिकतम तापमान में 17 डिग्री तक की भी गिरावट दर्ज की गई थी। इधर, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों के भीतर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सात से नौ डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। इस दरमियान मैदानी जिलों में भी तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सिय की बढ़ोत्तरी के आसार हैं।

केदारनाथ में ग्लेसियर टूटने से आवाजाही बंद

केदारनाथ धाम में आज लिनचोली के पास अचानक थारू ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में बर्फ और मलबा मार्ग पर आ गया, जिससे करीब सौ मीटर पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते इस मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। सूचना मिलते ही आज जिला आपदा प्रबंधन की टीम को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया गया। बर्फ और मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। प्रशासन जल्द से जल्द रास्ता सुचारू कराने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होनी है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को ही हो जाएगा। खराब मौसम ने यात्रा की तैयारियों को काफी हद तक प्रभावित किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Apr 2026 06:13 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम दिखाएगा विचित्र रूप : 9°C चढ़ेगा पारा, बारिश मचाएगी आफत,  उत्तराखंड में नया विक्षोभ होगा सक्रिय

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

 उत्तराखंड में 2100 शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ! हाईकोर्ट से केस वापस लेगी सरकार, जानें पूरा मामला

Uttarakhand government will withdraw the case of promotion of teachers from the High Court
देहरादून

Uttarakhand : शहर में जमीन का दोगुना, गांवों में 4 गुना मुआवजा मिलेगा, असहमति पर अधिग्रहण एक्ट होगा लागू

The compensation amount for land acquisition for government construction works has been increased in Uttarakhand
देहरादून

पीएम मोदी का दौरा : देहरादून से दिल्ली, सहारनपुर और रुड़की रूट बदलेगा, डायवर्जन प्लान तैयार

PM Narendra Modi will inaugurate the Delhi-Dehradun Expressway on April 14, due to which the route is being diverted
देहरादून

बर्खास्त होंगे 134 इंजीनियर, प्रमुख अभियंता ने जारी किया नोटिस, उत्तराखंड में मचा हड़कंप, जानें वजह

The Irrigation Department in Uttarakhand has issued termination notices to 134 engineers
देहरादून

विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई :  उत्तराखंड में घूसखोर उद्यान निरीक्षक गिरफ्तार, ऐसे बिछाया जाल

In Uttarakhand, the Vigilance Department has arrested an officer of the Horticulture Department while accepting a bribe
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.