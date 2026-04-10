मौसम दिखाएगा विचित्र रूप : 9°C चढ़ेगा पारा, बारिश मचाएगी आफत,  उत्तराखंड में नया विक्षोभ होगा सक्रिय

Weather Forecast : मौसम का अलग खेल दिखा रहा है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। बारिश का दौर गुरुवार शाम से थम गया था। लेकिन ठंड में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। आज सुबह कई पर्वतीय इलाकों में खेत सफेद पाले की चादर से ढके हुए थे। अमूमन पहाड़ में मार्च पहले सप्ताह के बाद से सफेद पाला गिरना बंद हो जाता था। बारिश-बर्फबारी के कारण समूचे राज्य में ठंड दोबारा शुरू हो गई है। लोग जैकेट और अन्य गर्म कपड़े पहनने को विवश हो रहे हैं। आज चटख धूप भी बेअसर नजर आ रही है। आईएमडी के अनुसार 11 और 12 अप्रैल को राज्य के रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 3800 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक समूचे उत्तराखंड में 13 और 14 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। उसके बाद 15 अप्रैल को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते राज्य के पांच पर्वतीय जिलों में 15 और 16 अप्रैल को बारिश के आसार बन रहे हैं।