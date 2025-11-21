490 गांवों में बाघ-तेंदुओं और भालुओं की दहशत : 40 लोग गंवा चुके हैं जान, अब घर भी असुरक्षित

Terror Of Wildlife:वन्यजीवों के हमलों की घटनाएं बढ़ने से लोग दहशत में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 490 गांव वन्यजीवों के हमलों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हो गए हैं। इन गांवों में तेंदुआ, बाघ, भालू और हाथियों की आवाजाही से लोगों में भय का माहौल है। खूंखार वन्य जीव लोगों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसके चलते गांवों के लोग खेतों में काम करने से भी डर रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजना और वापस लाना इनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। शाम ढलते ही लोग खुद को घरों में कैद करने पर विवश हो रहे हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने कुछ गांवों में झाड़ियों का कटान और फेसिंग के काम भी किए हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। सुनसान रास्ते और पानी के स्रोतों के आसपास वन्यजीव हमलों की सबसे अधिक घटनाएं घट रही हैं। इधर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा के मुताबिक, मानव वन्य जीव संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं। उनमें संघर्ष रोकने के लिए उपाय और जागरूकता की गाइडलाइन भी जारी की गई है। साथ ही लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है।