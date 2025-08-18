कोसी नदी का दर्दनाक हादसा: दोस्तों की आंखों के सामने बहा युवक,5 घंटे रेस्क्यू चलाकर SDRF ने निकाला शव

लट्ठा महादेव देव क्षेत्र में 5 वर्षीय मदन कश्यप निवासी बम्बाघेर, अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। युवक के डूबने की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब खुद तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।