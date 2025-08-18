कोसी नदी का दर्दनाक हादसा: दोस्तों की आंखों के सामने बहा युवक,5 घंटे रेस्क्यू चलाकर SDRF ने निकाला शव

लट्ठा महादेव देव क्षेत्र में 5 वर्षीय मदन कश्यप निवासी बम्बाघेर, अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। युवक के डूबने की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब खुद तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ और फायर सर्विस को मौके पर बुलाया। तीनों टीमों ने मिलकर दोपहर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगातार खोजबीन के बाद शाम करीब 5 बजे, हनुमान धाम के पीछे कोसी नदी से मदन का शव बरामद हुआ।
रामनगर कोतवाली के एसएसआई मनोज नयाल ने जानकारी देते हुए कहा, "मदन कश्यप, जो बम्बाघेर का निवासी था, कोसी बैराज के पास मछली पकड़ते समय नदी में बह गया था। एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसका शव बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।"