देहरादून

कोसी नदी का दर्दनाक हादसा: दोस्तों की आंखों के सामने बहा युवक,5 घंटे रेस्क्यू चलाकर SDRF ने निकाला शव

Ramnagar Flood: उत्तराखंड के रामनगर में रविवार को कोसी बैराज के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। मछली पकड़ने के दौरान एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 18, 2025

Ramnagar accident
कोसी बैराज पर मछली पकड़ने गया 25 वर्षीय मदन कश्यप नदी में बह गया।इसकी जानकारी पुलिस ने दी है।PC: IANS

लट्ठा महादेव देव क्षेत्र में 5 वर्षीय मदन कश्यप निवासी बम्बाघेर, अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। युवक के डूबने की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब खुद तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।

एसडीआरएफ और फायर सर्विस ने चलाया सर्च अभियान

पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ और फायर सर्विस को मौके पर बुलाया। तीनों टीमों ने मिलकर दोपहर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगातार खोजबीन के बाद शाम करीब 5 बजे, हनुमान धाम के पीछे कोसी नदी से मदन का शव बरामद हुआ।

बैराज के पास मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा

रामनगर कोतवाली के एसएसआई मनोज नयाल ने जानकारी देते हुए कहा, "मदन कश्यप, जो बम्बाघेर का निवासी था, कोसी बैराज के पास मछली पकड़ते समय नदी में बह गया था। एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसका शव बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।"

Updated on:

18 Aug 2025 08:20 am

Published on:

18 Aug 2025 08:19 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / कोसी नदी का दर्दनाक हादसा: दोस्तों की आंखों के सामने बहा युवक,5 घंटे रेस्क्यू चलाकर SDRF ने निकाला शव

