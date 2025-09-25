UKSSSC Paper Leak Case : CM पुष्कर सिंह धामी की दो टूक, नकल माफिया को नहीं बख्शेंगे, दो निलंबित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की गईं। परिणामस्वरूप अब तक 25 हजार नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है, जिसमें धोखाधड़ी या पारदर्शिता की कमी हो। जो एक मामला सामने आया है, उसमें सभी आरोपियों के खिलाफ पहले स्तर पर सख्त कार्रवाई की गई है और उन्हें पकड़ लिया गया है।